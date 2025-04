El exfutbolista tiene un tatuaje de la cara del hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera

El empresario gallego también tiene tatuados a Jota Peleteiro Jr y Alejandro, fruto de su relación con la modelo

Jota Peleteiro celebra el final del Ramadán posando con los hijos de Jessica Bueno vestidos con indumentaria musulmana

Jota Peleteiro siente adoración por Fran Rivera, hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera. Tanto es así, que el exfutbolista aseguró en su entrevista en '¡De Viernes!' que él fue el motivo por el que no se separó antes de la modelo, que le habría amenazado con "no volver a verle" si se divorciaban. Tal es el amor que el empresario siente por el primogénito de la exconcursante de 'Supervivientes', al que siempre ha sentido como propio, que lleva tatuada su cara en la espalda.

La modelo dio a luz a su primogénito, fruto de su relación con el hijo de Isabel Pantoja, en 2012. Un año después, empieza su relación con el exfutbolista, que desde ese momento cría a Fran Rivera como si fuera suyo. De ahí que al empresario, dueño de una multimillonaria empresa de agrotecnología, le hubiese gustado no perder esa relación paterno filial que había entre ellos. De ahí que a él le hubiese gustado no perder esa relación paterno filial que había entre ellos.

"Para mí Fran es como un hijo. Intento separarme varias veces de ella, pero nunca me atrevo porque mi mayor miedo del mundo era la amenaza de siempre: si te separas de mí no vas a ver a Fran en tu vida. Lo tuve que trabajar con la psicóloga", ha contado el empresario, dueño de una empresa multimillonaria de agrotecnología, que, tras el divorcio, tuvo que enfrentarse al temor de no volver a ver al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera.

"No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de usar a mi hijo mayor. Sobre todo cuando sabe que yo he aguantado en esa relación un montón de años, un montón de faltas de respeto y era para no separarlos, por mi hijo. Para mí la familia era lo más importante", asegura la sevillana de Los Morales. Pero, ¿ha vuelto a ver Jota Peleteiro a Fran Rivera tras la separación? Jessica Bueno alega que sí.

La relación de Jessica Bueno y Jota Peleteiro tras el divorcio

Durante el periodo de tiempo que la modelo estuvo en Bilbao, después de Bilbao, Jota Peleteiro y Fran Rivera mantuvieron el contacto e, incluso, pasaron fines de semana juntos. "Siempre que mi hijo se ha querido ir con él, se ha ido. Pero no nos podemos olvidar que Fran tiene un padre y no le puedo dar una custodia porque el padre de Fran me lo puede a mí recriminar. A Fran no le puedo obligar, ya tiene 12 años. Siempre que él se quiera ir y su padre de permiso, pues perfecto", ha asegurado la que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes'.

Pese a todo y a que la cosa ha terminado enfriándose entre ellos, Jota Peleteiro sigue llevando tatuado al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera, pues ha sido una de las personas más importantes de su vida. Lleva su cara en la espalda, junto a la de Jota Peleteiro Jr y Alejandro, los dos hijos que tiene en común con la influencer. Unos diseños que une con un mensaje en el que se puede leer: "Lo importante es estar juntos".