Silvia Herreros 04 JUN 2025 - 17:11h.

El exconcursante de 'GH Dúo' asegura estar ingresado en un centro psiquiátrico

Tras su ruptura sentimental con Ivana Icardi, el hermano de Keroseno aseguraba estar recibiendo "ayuda de psicólogos y de psiquiatría"

Finito reaparece en redes sociales con un preocupante mensaje para Ivana Icardi, su exnovia. Meses después de su ruptura, el exconcursante de 'GH Dúo', que ha borrado todas las publicaciones de su perfil de Instagram, sorprende con este inesperado regreso asegurando que se encuentra ingresado en un psiquiátrico.

El hermano de Keroseno, que manifestó de forma pública estar recibiendo "ayuda de psicólogos y de psiquiatría" tras su ruptura sentimental para hacer frente a su delicada situación personal, no ha dudado en comentar de manera pública uno de los últimos posts de la argentina.

La exconcursante de 'Supervivientes' sigue persiguiendo su gran sueño de crecer profesionalmente en el mundo de la música. A pesar de las críticas, Ivana continúa escribiendo y publicando canciones. Finito, su ex, fue un gran apoyo para ella a la hora de no desistir. "Él me ha impulsado muchísimo en el mundo de la música", contaba la ex de Hugo Sierra en el programa 'En todas las salsas'.

La mamá de Giorgia ha querido compartir con sus seguidores un fragmento de su última canción. Unos resentidos versos que se desconoce hacia quién van dirigidos, pero ante los que el exconcursante de 'GH Dúo' no ha tardado en reaccionar, dejando en la publicación un inesperado mensaje seis meses después de su ruptura.

"Me suena extraño escuchar tu nombre, si no te veo te echo de menos, pero no quiero seguir tu juego. Tú me fallaste y hasta cambiaste. Si prometías todos los días que por mi siempre darías la vida. Tú me fallaste. ¿Quién me iba a decir a mí que vos te ibas a reír? Yo no quise huir, tuve que huir. Desde que no estás, parece que la vida no va a doler más. No quiero caretas, no quiero disfraces y ni un segundo de amores fugaces. Me ha cambiado el dolor, no quiero saber nada del amor. Sola y perdida estaba y vos no hiciste nada", se escucha cantando a Ivana.

Tal y como la propia Icardi aseguraba en el citado programa, su ruptura con Finito fue "amistosa". Además de la distancia (él vive en Escocia y ella en España), encontrarse en "momentos vitales distintos" habría motivado el fin de su relación. "Yo ya pasé mucha terapia y muchas cosas. Creo que él está en proceso", comentaba en el podcast. Estas declaraciones haciendo alusión a la salud mental de su exnovio cobran ahora cierto si tenemos en cuenta su comentario.

El artista asegura escribirlo desde un centro especializado para tratar trastornos mentales o del comportamiento. Mientras los usuarios de redes se ríen de Ivana, Finito elogia el trabajo de su exnovia, a la que parece desear todo lo mejor en su carrera musical. "¡Ojalá pudiera salir del psiquiátrico para bailar este temazo y darte un gran abrazo!", escribe Mario Ramírez (nombre real del artista malagueño). "Te deseo lo mejor en tu carrera musical", añade.

Estos comentarios son cuando menos llamativos. Finito llevaba tiempo sin publicar nada; es más, ha borrado (o archivado) absolutamente todas las publicaciones de su perfil de Instagram. A través de stories lleva días dando signos de su extraño comportamiento, publicando diversas y aterradoras fotografías que acompaña de música propia de película de terror.