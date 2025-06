Jesús Vázquez y su marido fueron la primera pareja de famosos en casarse tras la aprobación de la Ley en España

Su marido y su pasión por el deporte: el lado más personal de Jesús Vázquez tras las cámaras

Compartir







Este 20 de noviembre Jesús Vázquez, el presentador de 'La noche de los récords', celebrará junto a su marido Roberto Cortés, sus bodas de porcelana, es decir, sus veinte años de matrimonio. La pareja se daba el ‘sí, quiero’ en 2005 tan solo un año después de que se legalizara el matrimonio homosexual, una romántica e íntima ceremonia oficiada por Trinidad Jiménez. Fueron uno de los primeros matrimonios de famosos en España.

El modelo y el ingeniero se conocieron en la pista de baile hace más de 23 años, y desde entonces no han dejado de amarse. Mantienen desde hace décadas una relación alejada de los medios, y aunque su enlace fue portada de muchas revistas, lo cierto es que fue por pura casualidad.

Tras hacerse pareja de hecho, y aprobarse el matrimonio gay la pareja se enfundó en sus trajes azules para casarse legalmente en la Plaza Mayor de Madrid, ante la atenta mirada de algunos amigos que fueron testigos del enlace, entre ellos Pedro Zerolo, amigo íntimo del presentador. ¡Así fue la boda de Jesús Vázquez y Roberto Cortés!

Un amor sin comerlo ni beberlo

Hace más de 20 años y durante la celebración del Orgullo en Madrid, la vida del presentador Jesús Vázquez y el ingeniero Roberto Cortés, se cruzaban por casualidad. La pista de baile fue testigo del enamoramiento inmediato del presentador, tras ver a quien hoy es su marido, bailar de manera arrítmica. El ingeniero no tenía intención de conocer al modelo, no obstante, finalmente “se giró, nos miramos, y hasta hoy", aseguraba Jesús Vázquez a Bertín Osborne cuando acudió como invitado al programa de entrevistas ‘Mi casa es la tuya’.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Son muchas las muestras de cariño durante años de la pareja en redes sociales, aunque prefieren mantener su relación lejos de los focos de los medios de comunicación. El 29 de junio, es una fecha marcada en el calendario de la pareja, “tal día como hoy te conocí, hace 23 años, en el día del Orgullo LGTBIQ+. Y mi vida cambió para siempre. Juntos hemos recorrido el mundo, afrontado desafíos y creado una familia maravillosa. Te quiero más que nunca. Sin duda, tú eres mi persona favorita. ¡Feliz aniversario, amor!” recordaba el pasado verano.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Portada de las revistas de casualidad

Jesús Vázquez lucho con uñas y dientes por la aprobación del matrimonio Gay en España. Tras hacerse pareja de hecho, en 2005, contrajo matrimonio convirtiéndose en el primer matrimonio gay de famosos de España. La ceremonia fue oficiada por la concejala y miembro de la Ejecutiva Federal Socialista, Trinidad Jiménez, y a ella asistieron únicamente los contrayentes, dos amigos íntimos que ejercieron de testigos y el también concejal del Ayuntamiento de la capital e integrante de la Ejecutiva socialista Pedro Zerolo y muy amigo de la pareja.

La pareja no aviso a la prensa de tal importante evento, no obstante, ese día había un acto oficial en la Plaza Mayor de Madrid, que se vio totalmente eclipsado por el enlace, “justo ese día Gallardón, que era alcalde, estaba haciendo una cosa en la Plaza Mayor, y se enteraron de que nosotros nos estábamos casando. No habíamos avisado, te lo juro, ni a la prensa ni a nadie. Y todos los periodistas, claro... Gallardón estaba presentando unas ambulancias y en vez de la foto a la ambulancia, pues mejor las fotos de estos casándose. Y fuimos portada de los periódicos sin quererlo, sin comerlo ni beberlo. ¡Madre mía! Aquí con Zerolo, pobre. Aunque me alegro mucho de que estén todas esas fotos en internet, sobre todo por mi amigo Pedro (Zerolo), que me emociona mucho. Me emociona verle ese día porque él estaba muy, muy feliz también ese día”, asegura el presentador en una entrevista en ‘Men´s Health’.