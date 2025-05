La hija del ex mayoral de Cantora, Laura Cuevas , ha vuelto a la televisión por todo lo alto. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se convirtió en uno de los personajes imprescindibles del reality de aventuras. Durante su periplo en los Cayos Cochinos, además, ha afrontado la grave crisis de su matrimonio con Carlos Calderón . Una historia de amor que hoy contextualizamos en orden cronológico.

Uno de los trenes que cubren la línea Madrid-Cádiz sirvió de escenario unir sus vidas ya que ambos coincidieron en el ferrocarril cuando ambos realizaban el mismo trayecto. “Me dieron un billete de tren y me sentaron al lado del que hoy es mi marido. Él me dijo que si yo era Laura Cuevas, yo lo miré y dije ‘uy, qué mono’, sí, soy Laura Cuevas… y ahí empezó todo”, contó en un programa.