Lorena Romera 04 JUN 2025 - 13:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' rompe a llorar al comunicar la muerte de su padre

Mahi Masegosa revela el motivo real de su ruptura con Rafa Moya: "Espero que deje de dar pena"

Compartir







Mahi Masegosa ha sufrido una desgarradora pérdida con la muerte de su padre, que era la persona más importante de su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar romper a llorar y comunicar el fallecimiento de su progenitor entre lágrimas. La influencer ha querido compartir con sus seguidores su dolor para que puedan entender el momento tan delicado que atraviesa.

"Mi papá se ha muerto, lo enterramos ayer", ha comenzado expresando la de Granada, completamente rota y entre lágrimas. "Estoy un poco perdida, además de muy triste. Son muchas cosas que asimilar y muchas cosas que, a raíz de esto, habrá que ir arreglando. Estoy un poco aturdida. Sobre todo, lo que quiero ahora mismo es apoyar mucho a mí mamá y a mi hermana, pero los que me conocéis sabéis que para mí lo más importante de mi vida era mi papá... Perdonadme, ¿vale?", se ha disculpado la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Mahi Masegosa acude de urgencia al hospital: su diagnóstico médico

"Lo más importante de mi vida era mi papá"

Aunque cree que va a estar "un poco ausente", reconoce que tiene que "seguir trabajando" y subiendo publicaciones a sus redes. "Tengo que seguir haciendo cosas y he visto mensajes vuestros que tengo que seguir atendiendo. Pero me vais a ver una temporada aquí con mi mamá y con mi hermana", ha contado la que fuera ganadora de 'La casa fuerte', que "no quiere contar cosas tristes", pues considera que su rol en las redes es otro.

PUEDE INTERESARTE Mahi Masegosa anuncia su ruptura con Rafa Moya tras siete años juntos

"Yo siempre estoy aquí para haceros de reír, pero me vais a notar mal y quería que lo supieseis porque sois también mi familia y mis amigos. Igual no tenía que haberlo dicho, porque otras veces cuando me ha faltado mi abuela o mi tío no lo he dicho, pero esta vez... no sé si es porque es mi papá, me apetecía contarlo. Quiero que me entendáis. No quiero dar pena. Simplemente esta es mi realidad", ha puntualizado la joven, que recientemente ha retomado su relación sentimental con Rafa Moya, del que se había separado hacía apenas unas semanas tras siete años juntos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras este desgarrador relato, Mahi Masegosa le ha dado las gracias a sus seguidores por "estar siempre ahí". Y es que la exconcursante de 'Supervivientes' ha creado un vínculo muy bonito con su comunidad. "Os aprecio muchísimo. Sois gente muy buena, tengo muchísima suerte. Gracias a todos, sé que me queréis un montón sin conocerme", se ha sincerado la influencer tras el fallecimiento de su padre.