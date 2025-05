Mahi Masegosa, de 'Supervivientes', revela el motivo real de su ruptura con Rafa Moya

Rocío Molina Madrid, 21 MAY 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'La casa fuerte', ha dicho que ha perdido la confianza en Rafa Moya

Mahi Masegosa anuncia su ruptura con Rafa Moya tras siete años juntos

Mahi Masegosa se ha cansado de guardar silencio y ha estallado contra los que la juzgan. Después de que la exconcursante de 'Supervivientes' comunicase su ruptura con Rafa Moya tras siete años juntos, la ganadora de 'La casa fuerte' no había hecho ninguna declaración más. Su silencio unido al crucero en el que ha estado y que su exnovio ha contado lo mal que está, son los factores que le han hecho hablar abiertamente ahora y explicar el motivo real de su ruptura.

Tras la sorpresa inicial de la noticia y unos días ausente de las redes, Mahi Masegosa se ha sincerado sin miedo a las consecuencias porque no considera justo el trato que está recibiendo ni los mensajes en los que la dicen que ella no está triste mientras Rafa Moya está destrozado.

El enfado y tristeza que denotan sus palabras han desvelado la razón de por qué ha optado por dejar su relación de siete años: "No he dejado a Rafa porque ya no le quiera o que penséis que me aproveché de él. Lo he dejado porque he visto que me ha mentido en un par de ocasiones y ya no puedo ni estar tranquila ni confiar en él", ha comenzado diciendo.

"Me da pena. Ni es el más bueno, ni el más pobrecito. También quiero decir que no me ha puesto los cuernos. Solo me mintió en algunas cosas que para mí eran importantes, jurándome en vano y eso no lo puedo olvidar. Para estar desconfiando siempre, prefiero dejarlo", ha zanjado después de descubrir su realidad con Rafa Moya.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha llegado a un límite por el que no ha podido callarse más y, aunque, tiene dudas de si ha hecho o no lo correcto, ha querido dejar su versión de los hechos. "Espero también que él deje de dar pena, para que nadie más me tenga por mala persona. Seguro que ahora ya me comprenderéis", ha manifestado.

Mahi Masegosa ha dejado claro que después de esto no va a hablar más del tema. "Tampoco debería decir lo que he dicho", ha dudado, pero le ha podido el coraje de que se haya convertido ella en la mala de la película por no pronunciarse ni manifestarse en público hasta el momento.