Natalia Sette 05 JUN 2025 - 18:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' carga contra aquellos que no dejan de criticar sus actitudes y comportamientos

El tenso y emotivo reencuentro entre Jonan Wiergo y Adara Molinero después de su enfado: disponible en Mitele

Compartir







Adara Molinero vuelve a estar en el punto de mira tras la polémica en la que se han visto envuelta varias influencers de España. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ estalla contra las críticas continuas que recibe en redes sociales y explica abiertamente cómo le hacen sentir. Además, intentando quitarle hierro al asunto, la influencer le comunica una feliz noticia a su madre .

Adara ha confesado a lo largo de esta segunda temporada de ‘En las mejores familias’ que no está pasando por un buen momento. De hecho, ha desvelado que está yendo a terapia , abriéndose en canal sobre este tema. La influencer no puede más y ha estallado contra todos aquellos que se dedican a criticarla a través de las redes sociales. “Estoy siendo muy criticada”, dice tajante.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero le dedica unas emotivas palabras a Elena Rodríguez

Adara comparte con sus seguidores que todo este juicio constante sobre su actitud le está afectando a nivel personal y emocional. “La gente va a la presa fácil”, comenta Elena Rodríguez en referencia a su hija. Adara reconoce que esta presión ha hecho que no se reconozca a sí misma. “He perdido mi esencia”, admite con tristeza. Recibir críticas constantes al final ha hecho que poco a poco se cohíba de expresarme como le gustaría por miedo al ‘qué dirán’.

Programa completo: Adara Molinero responde a todos aquellos que juzgan sus actitudes y comportamientos

PUEDE INTERESARTE Elena Rodríguez se sincera sobre su vida íntima y Adara Molinero reacciona

Cansada de tener que justificar cada una de sus decisiones, Adara lanza un mensaje contundente a todos los que opinan sobre su vida sin conocerla de verdad. “Estoy hasta las narices de que la gente me diga que me he equivocado”, declara molesta. La influencer asegura que muchas veces actúa siguiendo su intuición y que no necesita la validación de nadie para seguir adelante. Además, Adara defiende su derecho a vivir libremente sin tener que rendir cuentas a nadie por lo que hace o deja de hacer. “Hago lo que me da la gana”, sentencia tajante.

Adara Molinero nunca ha tenido miedo en compartir en redes sociales todos sus pensamientos. Sin embargo, el aluvión constante de críticas ha hecho que se plantee si seguir mostrando su vida tal y como lo hace. Este programa de 'En las mejores familias' viene cargado de emociones pues Adara no solo explica cómo se siente, sino que se reencuentra con Jonan Wiergo tras meses distanciados. Un cara a cara lleno de tensión y lágrimas ¡No te pierdas nada dándole play al video!