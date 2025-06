Equipo mtmad 05 JUN 2025 - 13:31h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte en qué punto se encuentra su relación con Oriana Marzoli

Bea Retamal aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ tras su avivado paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’. La valenciana llega con ganas de dar guerra y saldar todas sus cuentas pendientes. Después de que los colaboradores del videopodcast hayan explicado todo tras el supuesto despido de Lucas Curotto por parte de Universal , Vai ha devuelto la conversación a la ganadora de ‘GH 17’ para que aclare cómo está su relación con Oriana Marzoli.

La presentadora de ‘En todas las salsas’ asegura que Bea y Oriana son muy comparadas en cuanto a carácter. La relación entre las influencers comienza cuando la valenciana estaba concursando en ‘Gran Hermano 17’, edición en la que también participaba Adara Molinero. La venezolana, que recientemente ha estrenado su propio docureality , era una de las mayores defensoras de la madrileña y fue muy crítica con el resto de los concursantes. “Cuando empecé en la tele me dio mucha caña” declara Bea sobre sus inicios con Oriana.

La protagonista de ‘Inside Oriana’ acusaba a la de Valencia de imitar la personalidad de Ylenia Padilla y no ser ella misma durante su paso por ‘Gran Hermano’. En medio de la tensa relación entre ambas, Bea Retamal y Oriana Marzoli coincidieron en el reality ‘Celebrity game over’, donde el roce fue evidente desde los primeros minutos de convivencia. Dentro del programa fue donde las influencers enterraron el hacha de guerra y vieron que tenían muchas cosas en común. La ganadora de ‘GH 17’ llega hoy para aclarar en qué punto se encuentra su relación con la venezolana después de todo.

Bea Retamal ha anunciado en el nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ cuál es su próximo proyecto personal. La presentadora del videopodcast no ha dudado en preguntar a la influencer si cree que va a recibir apoyo por parte de su excompañera de reality en esta nueva aventura. “Yo no pido nada, quien me quiera ayudar que lo haga porque quiera”, declara la de Valencia. Bea ha actualizado en qué punto se encuentra su relación con la venezolana y lo que significa para ella. ¡Descúbrelo!

