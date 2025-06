Finito, en silla de ruedas y con camisa de fuerza tras asegurar que está en un 'psiquiátrico'

Equipo Outdoor 05 JUN 2025 - 16:57h.

Keroseno comparte un vídeo en el que se ve a su hermano en silla de ruedas y con una camisa de fuerza

El exconcursante de 'GH Dúo' ha hecho saltar las alarmas tras mandar un mensaje a Ivana Icardi y asegurar que lo hacía desde un "psiquiátrico"

Finito, exconcursante de 'GH Dúo', lleva días alertando con su extraño comportamiento. Después de mandar un mensaje a Ivana Icardi y asegurar que lo hacía desde un "psiquiátrico", las imágenes del hermano de Keroseno con una camisa de fuerza y siendo llevado en silla de ruedas dejan sin palabras a sus seguidores.

"Estoy leyendo por ahí muchos comentarios y recibiendo muchos mensajes, algunos buenos y otros no tanto. Haré un vídeo explicando todo", ha dicho a través de sus historias temporales de Instagram, lugar en el que poco antes publicaba una serie de aterradoras imágenes y una serie de mensajes que parecen estar dirigidos a su exnovia, a la que desde hace días no ha parado de comentar en sus publicaciones.

"Ya van 500 noches las que sigo aquí pensándote... No quiero castigarme porque al menos lo he intentado... pero lo que más me duele son los besos que no he dado", ha puesto Mario Ramírez - verdadero nombre de Finito - en sus stories.

En el vídeo que ha publicado en su feed en colaboración con su hermano, los exconcursantes de 'GH Dúo' reflexionan sobre la salud mental; un tema sobre el que Finito lleva meses alertando. "Me acuerdo de mi madre y no quiero que la historia se repita", escribía hace justo un año en sus redes mientras hacía mención a su madre, que se quitó la vida cuando era pequeño.

Tras su ruptura con Ivana, el malagueño ha continuado lanzando preocupantes mensajes a través de las redes y ha asegurado estar recibiendo "ayuda de psicólogos y de psiquiatría" para tratar sus problemas. Después de borrar todas las publicaciones de su feed, el dúo comparte un vídeo junto a una reflexión.

"Hay días en los que todo suena dentro de mi cabeza como si algo estallara. No sé si es el frío o este eco que no para y no encuentra salida. VIvir así es como caminar con el cuerpo inclinado intentando equilibrar una balanza cuando la realidad nunca estuvo pensada para mí. Miro los espejos y ya no me devuelven nada. Ese reflejo no me representa", se escucha decir a una voz en off mientras la cámara enfoca a Keroseno, que vestido de enfermera, aparece mirando directamente al objetivo.

"Pero tampoco tengo claro qué imagen estoy buscando. Solo sé que es rearo y que no hay espacio suficiente para guardar tanta incertidumbre. Qué pereza seguir cargando con esta condena. Ahora es el cuerpo, luego las tetas, la forma, el pelo, el miedo... el deseo de existir en paz, sin tener que convertirme en una advertencia o en un blanco", continúa. "Quiero volar, pero no como una cometa atada a los hilos del juicio ajeno. Tengo miedo. Y sé que no siempre lo digo, pero a veces mi mente no se permite desvanecer. Y ladra, y grita y se enfada. Y lo único que me queda es no silenciarla, porque en ese ruido hay verdad", prosigue mientras la cámara deja de enfocarle.

Es entonces cuando vemos a Finito en silla de ruedas, con la mirada perdida y una camisa de fuerza. El narrador continúa su relato: "¿Quién está loco? ¿El mundo o yo? Qué fácil es señalar con el dedo y decir 'ese'. 'Ese no está bien. Ese está hecho polvo, a ese se le fue la cabeza pero del todo'. Pero nadie, nadie, nadie, se pregunta ¿Qué se rompió por dentro? ¿Qué fue lo que le dolió tanto? ¿Qué le faltó a esa persona?". La crítica continúa, y castiga a este "mundo que premia la apariencia y castiga la verdad". "Y en ese juego, los que sentimos de más, los que no encajamos, somos los primeros en ser llamado locos". "Pero déjame decirte una cosa", prosigue dirigiéndose al espectador antes de concluir: "Tal vez la locura no sea no encajar, tal vez la verdadera locura es este mundo, que hace que fingir sea más fácil que sentir".

Tras la publicación de este vídeo, el artista ha querido aclarar la polémica y, con la camisa de fuerza aún puesta, ha señalado que todo lo publicado es una "performance".