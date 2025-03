En esta recta final, Marieta valoraba lo que ha vivido en la casa de Guadalix, de sus mejores a sus peores momentos, en los que destacaba a Manuel Cortés entre los compañeros que más le han marcado en esta experiencia: "Me sorprendió muchísimo la relación que he tenido con él, no nos despedimos en su día, estaba cagadisíma porque no sabía si iba a hablar mal de mí, pero fue muy elegante. Me cuidó desde el minuto uno y he conocido a un Manuel que no había conocido nunca".