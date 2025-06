Mercedes Milá emociona a Marta Peñate con su mensaje de apoyo: "Te quiero mucho, Marta, no te lo mereces"

Marta se ha roto al escuchar el mensaje de "la primera persona que conoció en televisión"

Marta Peñate llora desconsolada al hablar de su aborto: "Cuando me dijeron que no había latido se me rompió el mundo"

Han sido muchos los rostros conocidos que han querido mandar un mensaje de apoyo a Marta Peñate y Tony Spina tras sufrir un aborto. La pareja, que lleva años en televisión, ha sabido ganarse el cariño no solo del público, si no también de sus compañeros de trabajo y muestra de ellos son los numerosos mensajes que han recibido.

Adara Molinero, Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Alberto Santana, Lara Álvarez, Pilar Llori, Elena Rodríguez, Álex Ghita, Fani Carbajo, Marta López Álamo, Patricia Steisy, Joel Benedicto, Julen de la Guerra y Liz Emiliano entre otros le han expresado a la pareja su dolor y les han mandado abrazos y fuerza.

Pero quien también se ha querido sumar al apoyo con un mensaje de lo más emotivo ha sido Mercedes Milá. La presentadora ha escogido '¡De viernes!' para transmitir a la pareja, y muy en especial a Marta, un mensaje de ánimo en este duro momento por el que atraviesan:

"No puede ser, Marta. Llevo pensando en ti cada día, pensado 'un día más, un día más, ojalá no pase nada'. Es que tú no te mereces esto, nadie se lo merece, pero yo es que no puedo enviarte un sentimiento de comprensión porque no sé lo que es perder a un hijo ni tenerlo tampoco, pero lo que sí sé es tu cara de felicidad, la he visto, vuestra felicidad como pareja. Vuestra lucha tan grande. Algo tiene que ser posible hacer. Yo mientras tanto lo que puedo hacer es enviaros un gran, gran abrazo a los dos con una caricia para que eso os sirva de consuelo, te quiero mucho Marta".

Marta, muy emocionada, ha recibido con amor el mensaje de la presentadora y ha recordado emocionada el momento en el que se conocieron:

"Ella fue la primera persona a la que yo vi en televisión. Yo sé que hay mucha gente como Mercedes que me quiere y me desea todo lo mejor. Lo siento pero no puedo hablar", expresaba la colaboradora antes de romper a llorar una vez más.