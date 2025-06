Julián Aguirre carga contra Nuria Fergó tras confesar su versión sobre su matrimonio con José Manuel Maíz

Un reportero de 'Tardear' pilla desprevenido a Julián Aguirre, amigo de Nuria Fergó y José Manuel Maíz para preguntarle acerca de la confesión de la cantante sobre su matrimonio. Con caras de sorpresa al sacarle el tema confiesa: "He escuchado poco, más que lo primero que dijo Nuria, y creo que es muy duro porque incluso a mí me duele hablar de ello. Los dos son amigos".

El amigo de la cantante: "Nuria se está equivocando"

De hecho, el que es testigo del matrimonio no entiende "a qué vienen" las polémicas declaraciones de la cantante. "Sobre todo después de tantos años porque el divorcio fue muy duro para ambos porque hay una niña que a día de hoy tiene 14 años y lo que está diciendo su madre no es bueno", apunta.

Aunque "suceden cosas en un matrimonio", Julián Aguirre considera que "Nuria se está equivocando. No porque no diga la verdad, si no porque dice algunas mentiras". Y es que, según asegura, "José Manuel la llevaba en bandeja" pues "se ha dedicado a ella y ella encantada de haber tenido un marido como el que tuvo".

La "sorpresa" de su ex al ver la entrevista

Después de recordarlo, el que fue amigo de la pareja comenta con cierto tono de molestia: "Que ahora diga eso de José Manuel, cuando todos lo conocemos y lo que ha hecho por ella".

Leticia Requejo, tertuliana del programa, desvela por su parte que José Manuel Maíz se llevó una "sorpresa" cuando vio la entrevista de su ex. El origen de su impacto está en que unos días antes de su publicación se reencontraron "de forma cordial", sin intermediario. "Nuria no le dijo nada de esa entrevista", explica la periodista.