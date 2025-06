Virginia Troconis, mujer de 'El Cordobés', deja clara su postura tras las declaraciones de Vicky Martín Berrocal

Ana Carrillo 06 JUN 2025 - 11:28h.

Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés', ha reaparecido en un evento tras las polémicas de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal dijo hace unos días que había "sufrido mucho" por amor en todas sus relaciones, por lo que incluía en esa declaración su ya extinto matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés', que es el padre de su única hija, Alba Díaz. El torero ahora está casado con Virginia Troconis, con la que tiene otros dos hijos, Manuel y Triana.

En 'TardeAR', programa en el que colabora, el diestro explicó que le habían sorprendido las declaraciones de su exmujer, le pidió perdón públicamente si había cometido errores en su matrimonio y aseguró que él sí que había encontrado la felicidad en el amor gracias a Virginia Troconis, la mujer que lleva a su lado más de dos décadas.

Tras el revuelo originado, la diseñadora le pidió perdón a su exmarido y la hija de ambos, Alba Díaz, aclaró que su madre no se refería a que 'El Cordobés' la hubiera hecho sufrir en su relación, sino que se refería a que podía haber vivido sus relaciones con mucho sufrimiento por sus inseguridades.

Además, Alba le dedicó unas bonitas palabras a su padre y ensalzó su relación con Virginia: "Aprendo de ellos cada día. Con Virginia me ha enseñado unas cosas que no he podido ver con mis padres, como esa continuidad de una pareja, el tener una familia con hermanos y tener esa cosa de piña con hermanos... yo en mi casa no tenía hermanos, entonces yo aprendí muchísimo de ellos y de su relación".

Quien no ha querido hacer declaraciones, dejando clara que su postura es la de permanecer ajena a este asunto es Virginia Troconis, que ha reaparecido en un evento por primera vez tras las declaraciones de Vicky que causaron tanto revuelo. Lo ha hecho de la mano de su marido en una fiesta organizada por una popular marca de gafas, en la que se han congregado otros influencers.

'El Cordobés' y Virginia llevan juntos desde 2002, cuando se conocieron en un parque de Venezuela, país natal de ella, haciendo footing. Ella estaba atravesando un momento terrible porque a sus 22 años estaba haciendo frente a la muerte de su primer novio y el torero fue como un "salvavidas" para ella. Dos años después, se casaron en Vejer de la Frontera, han tenido dos hijos juntos que ahora son adolescentes y el año pasado celebraron sus bodas de porcelana.