Pablo Pisa y Steisy anuncian su ruptura: ''Solo quiero dejar de sentir tanto dolor''

Tanto Pablo como Steisy se han pronuncia sobre la ruptura en sus redes sociales

Pablo Pisa y Steisy han roto. Así lo ha confirmado él a través de un comunicado en sus redes sociales en el que, sin explicar los motivos por los que la pareja ha decidido separar sus caminos, anuncia que ''se ha tomado la decisión con respeto'' y ''por el bienestar'' de la hija que tienen en común desde hace tan solo un año.

''Hoy, después de reflexionar profundamente, quiero compartir con todos vosotros que Patricia y yo hemos decidido tomar caminos separados. Esta decisión se ha tomado con respeto y por el bienestar de nuestra hija, y aunque el amor se ha transformado, seguimos comprometidos con ser los mejores padres para ella. Gracias por vuestro apoyo y comprensión en este proceso'', reza el comunicado de Pablo Pisa.

Steisy se pronuncia en sus redes sociales sobre la ruptura

La noticia ha sorprendido muchísimo y después del comunicado de Pablo, Steisy también se ha pronunciado a través de una story en su perfil de Instagram.

''No sé ni me arrepentiré de este mensaje. Pero es que lo quiero y mi corazón me dice que no puedo estar sin él. No quiero que mi hija crezca con una historia rota si hay algo de amor. Yo no soy perfecta y él tampoco pero lo perdono todo por amor'', comienza diciendo el mensaje.

Y continúa: ''Solo el que ama es capaz de intentarlo, y el que no ama también tiene derecho a decir adiós. Es tan grande el dolor que solo quiero vomitar y cerrar los ojos el máximo tiempo posible. Como él dijo por nuestra hija se hará esto lo mejor posible. Yo solo quiero dejar de sentir tanto dolor''.