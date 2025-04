La exconcursante de 'Supervivientes' se ha mostrado completamente rota al cerrar una etapa con su hija

La extronista de 'MyHyV' ha visibilizado una dura realidad por la que pasan muchas mujeres

Patricia Steisy hace pública su situación y toma una importante decisión: "Melancolía y tristeza"

Patricia Steisy se ha venido abajo y no ha querido ocultárselo a sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo a través de su perfil oficial de Instagram en el que se le ha visto rota por completo. Su llanto desconsolado es por su hija y por una etapa de la que se despide para siempre. Una situación que a la influencer, de 33 años, le ha afectado profundamente.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha mostrado abiertamente sus sentimientos y la especie de duelo que siente al haber terminado la lactancia. Una de las cosas que para nada preveía la de Granada y que la ha mostrado más vulnerable que nunca. Sobrepasada por cerrar una etapa, Steisy ha tratado de normalizar una situación que es más frecuente de lo que se piensa cuando llega este momento.

Ha sido con un vídeo que, en un principio quería que quedase solo para ella, con el que ha enseñado la tristeza que está pasando tras el destete de su hija Athenea. "Lo que viví solo se almacenaría en mis recuerdos", ha sido cómo ha definido este episodio de tristeza que, finalmente, sí que ha compartido y que sufren muchas madres, aunque no se hable demasiado de ello.

"Nació y se enganchó a la teta al momento, me sentí como un animal mitológico lleno de magia, un animal que sentía una ternura y un amor tan grande cuando miraba a su hija como si se tratara de la mismísima virgen con Jesús", ha reconocido la exconcursante de 'Supervivientes' de cómo empezó su experiencia que ha durado once meses.

Patricia Steisy vivió todo aquello entre el asombro, la ilusión, pero también desde el dolor y la preocupación. "Esa protección y fiebre de amor me hizo estar los 4 días siguientes sin dormir, solo con ella. Ese mes pasé por casi una mastitis, una herida en el pezón, (tenía que morder un trapo, para no chillar del dolor cuando lactaba) fiebre, pensamientos machacadores ¿estará saciada, lo estoy haciendo bien? ¿Tengo poca leche? Me pasé unos 4 meses con ella enganchada las 24 horas".

No había marcha atrás , me tomaría la pastilla, y lo que viví solo se almacenaría en mis recuerdos

Patricia Steisy no se podía imaginar lo difícil que le iba a resultar a ella el poner fin a la lactancia materna. De lo que en un principio se quejaba porque era "esclavo", "requería no descansar, no ducharte y estar 24 horas pendiente de ella", ha terminado siendo una entrega tan grande para su hija que ahora se siente vacía.

"Lo que sientes cuando se te duerme en tus brazos mientras se alimenta y te mira con ojos de amor y agradecimiento, eso crea un vínculo muy fuerte, es un trozo de tu alma. Te puedes alimentar de ese momento sin más. Todo te da igual porque sientes una felicidad tremenda", es como ella ha definido todo lo que para ella ha sido este proceso.