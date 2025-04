Tras acabar las reformas de esta zona el pasado mes de agosto, la pareja estrenaba su ansiada piscina: "Primer baño en la piscina de Villa Garbanza! Todavía no nos lo creemos . Parece que fue ayer cuando no acababa nunca la excavación y solo salía piedra y más piedra", escribía el novio de Steisy en su perfil de Instagram. Ahora, ocho meses después de este acontecimiento, Steisy y Pablo han inaugurado de nuevo su piscina .

Tras esta sorpresa, la extronista de 'Mujeres, Hombres y Vicevera' no ha dudado en reaccionar en sus redes sociales, confesando la inquietud que le ha generado el suceso ."Me estáis diciendo que en el vídeo que ha subido Pablo, y que yo he compartido, se asoma un hombre a mirarnos. Yo estoy mirando el vídeo y no lo veo y Pablo tampoco, esto es algo paranormal", ha confesado la influencer visiblemente sorprendida por la situación.