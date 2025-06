Natalia Sette 09 JUN 2025 - 11:23h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde a todos aquellos que la juzgan por mostrar a sus parejas

Bayan Al Masri, destrozada, comunica el motivo de su ruptura con Samuel Chávez

Bayan Al Masri ha regresado una semana más a su canal ‘Yo primero’ para pronunciarse de forma clara y contundente ante las críticas constantes por exponer su vida sentimental. Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones' y otros realities, la influencer se ha convertido en una figura mediática que no teme hablar de las personas con las que está, lo que también la ha expuesto a muchos comentarios negativos. Después de contar sus inicios con Miguel Martínez, Bayan estalla por las críticas recibidas.

Cansada de ser señalada por contar abiertamente sus romances, Bayan ha querido zanjar el tema y pronunciarse al respecto. “Recibo muchísimas críticas, sobre todo de mujeres”, reconoce Bayan visiblemente molesta. La influencer tuvo claro desde el principio que su vida después de ‘La isla de las tentaciones’ iba a estar expuesta al público. Después de todo el ‘hate’ que recibió tras la emisión del programa, ella misma admite estar curada de espanto. “Se me ha juzgado muchísimo”, asegura. Sin embargo, no entiende cómo la siguen juzgando por hablar de sus relaciones.

Bayan defiende la idea de que existe una fijación sobre las mujeres que se muestran libres y honestas con su vida amorosa. “Cuando los hombres hacen lo que quieren los ponen de reyes”, admite tajante. La influencer defiende su derecho de hacer con su vida y con su cuerpo lo que le plazca y deja claro que los malos comentarios no se van a interponer en sus decisiones amorosas.

Bayan Al Masri habla por primera vez de su relación con Miguel Martínez

A pesar de las críticas por exponer su vida, Bayan está pasando por un buen momento y ha decidido compartirlo con sus seguidores. Tras la filtración de unas fotos en la playa junto a Miguel Martínez, la joven no ha tardado en confirmar su nueva ilusión. Aunque al principio no se esperaba sentir nada, reconoce que desde el primer encuentro con el extentador surgió una conexión especial. “No me esperaba nada”, confiesa.

Desde entonces, han decidido seguir conociéndose poco a poco y con calma. La influencer asegura estar ilusionada y con ganas de disfrutar del presente. Pese a las decepciones amorosas que se ha llevado en los últimos meses, Bayan no se rinde y está abierta al amor. Además de hablar abiertamente de su nuevo amor, la influencer aclara los rumores sobre unas supuestas conversaciones con un futbolista ¡No te pierdas sus declaraciones!