TardeAR 03 JUN 2025

Leticia Requejo se sentaba en el plató de ‘Tardear’ después de haber hablado “largo y tendido” con José Manuel Maíz, exmarido de Nuria Fergó

Cruz Sánchez de Lara confiesa los detalles más íntimos de su entrevista a Nuria Fergó en 'Madres desde el corazón': "Se considera una madre soltera"

Nuria Fergó se sinceraba recientemente sobre las dificultades vividas durante su matrimonio con José Manuel Maíz, padre de su hija Martina, en el programa "Madres: desde el corazón", que puedes ver completo y en exclusiva en mitele.

La cantante malagueña describió esta etapa como un "calvario", revelando que su boda no fue la de sus sueños y que se sintió muy sola durante el embarazo. A los diez días de dar a luz, decidió abandonar el hogar conyugal y mudarse con su madre, formalizando el divorcio tres meses después.

‘Tardear’ habla en exclusiva con el exmarido de Nuria Fergó

Pero en todos los divorcios, al igual que en los conflictos, siempre hay dos versiones. Leticia Requejo se sentaba en el plató de ‘Tardear’ después de haber hablado “largo y tendido” con José Manuel Maíz, exmarido de Nuria Fergó.

“José Manuel ha querido romper su silencio, le ha hecho en ‘Tardear’, aunque sí ha querido ser prudente por el bien de su hija, lo que no entiende es que Nuria haya contado todo esto después de 14 años de que se le rompiera el amor”, aseguraba la colaboradora antes de dar paso a una parte de la conversación.

“Considero que a mi hija ya se le ha hecho el daño haciéndole lo que se le ha hecho, es poco agradable la situación, lo que ella ha visto es poco agradable para ella. Yo tengo una relación estupenda con mi hija, es raro todo esto, porque han pasado 14 años. ¿Ese algo que dice Nuria que ha pasado, qué es?”, decía José Manuel.

“Ahora vamos a escuchar dos puntos importantes porque José Manuel, lo que sí quiere aclarar es cómo él vivió esa boda, que nada tiene que ver para lo que ha contado Nuria, y también cómo él sintió la marcha de Nuria una vez que decidió abandonar el domicilio”, explicaba Leticia Requejo antes de dar paso al último corte de la conversación.

“Yo el día de la boda la vi muy feliz, así que quizá fue un paripé visto lo visto. Cuando se fue me dijo que iba a pasar unos días y que iba a volver. Si tu no te quieres considerar madre soltera, no te vayas del domicilio cuando nace tu hija, si te vas y dices que no vas a volver es que me estás engañando. A los tres días de que nazca la niña se hace una exclusiva de pareja feliz y para presentar a la niña… entonces, no entiendo nada”, aseguraba José Manuel, exmarido de Nuria Fergó en ‘Tardear’.