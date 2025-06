Silvia Herreros 13 JUN 2025 - 09:00h.

Susana Bicho se casa con su novio después de cinco años de relación

Susana Molina se casa con Guille Valle tras cinco años de relación. La ganadora de 'GH' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pone el broche de oro a su historia con el veterinario, al que conoció tal día como hoy hace un lustro. Su boda, que congregará esta noche a un buen número de influencers y rostros conocidos, se celebrará bajo un controvertido listado de normas y prohibiciones.

La exnovia de Gonzalo Montoya lleva más de un año con los preparativos de su enlace matrimonial, una boda civil que ha orquestado junto con la ayuda de su novio. Tal y como ella misma revelaba hace unos días a través de una entrevista a la revista 'Semana', será un enlace de carácter "civil" y muy "normal" en comparación con otras bodas "que veo en redes de gente conocida", en las que "pasa cosas todo el rato". Para ella, esto "son festivales" y no quiere que su boda sea así. Tampoco podrá considerarse una boda sencilla, porque "habrá cositas".

La murciana pretende disfrutar de su gran día y no tiene intención de controlar a sus invitados. No obstante, a lo largo del último año ha ido estableciendo una serie de normas que pretende que sean respetadas. "A ver, no son prohibiciones, no me gustaría (que lo hicieran), pero bueno", decía recientemente en un photocall. "No voy a estar controlando", comentaba en redes sobre esto mismo previamente.

1. Una boda sin niños: Una de las reglas que ha impuesto a sus invitados ha sido la de no llevar a sus hijos a la boda. Los novios no quieren que haya niños presentes este día. "No soy una bruja", decía justificándose tras anunciar esta controvertida norma a través de las redes.

Susana quiere compartir momentos con sus amigos y no cree que la presencia de "niños y bebé" permita a sus padres disfrutar del momento. Desde el principio, en el presupuesto de los novios no ha habido una partida destinada a ninguna "empresa de entretenimiento" para ellos. "No me parece un sitio para niños", ha dicho señalando que habrá "copas" y "fiesta".

2. Nada de discursos emotivos: La novia siente vergüenza ajena con estos momentos y, tal y como ha asegurado, va a "prohibir discursitos, en plan, que nadie me haga un power point", ha afirmado también de manera categórica. Dentro de este punto la novia incluye "discursos espontáneos del típico tío borracho que saca la copa y se pone a decir cosas", especialmente "cosas vergonzosas sobre mí". Solo dos amigas tendrán el privilegio de hablar en su boda.

3. La música: La amiga de Anabel Pantoja también ha sido muy explícita respecto a la música y canciones que habrán el día de su boda. Para ella, de nada sirve "contratar un Dj supertocho" si a nadie le gusta lo que está pinchando. Quiere que la gente baile y se divierta. Por eso, que se ponga "música de bodas" y que si su "prima quiere que suene Paquito el chocolatero", es importante que el pinchadiscos lo respete.

4. Las fotos: Susana Molina y Guille Valle han contratado a un equipo de profesionales para que inmortalicen (tanto en fotografía como en vídeo) su gran día. No obstante, la pareja, que se casará en el mismo sitio en el que tendrá lugar la celebración porque considera que "desplazamientos" de un sitio a otro son "una pérdida de tiempo", no tendrá un álbum de fotos nupcial. Susana quiere "fotos muy naturales" y pretende destinar únicamente "15 minutos para hacer un par de fotos" más posada con su marido y otros familiares e invitados. "No habrá una sesión de fotos previa", afirmaba

5. Plazas limitadas. Prohibido reclamar invitaciones: La influencer, que ha asegurado no estar nerviosa pero sí tener "pesadillas" pensando en que podría haberse olvidado de invitar a alguien importante, hizo una "lista de corte" y se plantó en un número determinado de asistentes.

Aunque ha recibido "descuentos en algunas cosas" por parte de algunos proveedores, son ella y su futuro marido los que financian (según ella) prácticamente la totalidad de los costes. "No tengo dinero ilimitado, no soy millonaria", decía mientras pedía públicamente a otros creadores de contenido que por favor no le escribiesen si no habían recibido su invitación.