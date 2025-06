Lorena Romera 03 JUN 2025 - 17:53h.

La ganadora de 'Gran Hermano 14' revela sus estudios y su currículum vitae

Susana Bicho habla de la enfermedad autoinmune que le han diagnosticado

Susana Molina saltó a la fama en 2013, con su participación en 'Gran Hermano 14', reality del que salió ganadora. Pero su recorrido en el mundo de la televisión o dedicarse a las redes sociales no era algo que tuviese planeado, de ahí que la murciana se labrase su futuro con sus estudios, yendo a la universidad. Además, la influencer -conocida en redes como Susana Bicho, que va a casarse con Guille Valle en cuestión de días- ha contado a qué se dedicaba antes de hacerse famosa.

Han pasado 12 años desde que la murciana, de 35 años, se diera a conocer con su paso por Guadalix de la Sierra. Mucho ha llovido desde entonces, y lo último que esperaba aquella joven de 23 años era que, a partir de ese momento, su vida iba a cambiar para siempre. Con su concurso, la joven fue ganando adeptos y fieles que la terminaron llevando hasta la final del reality, del que finalmente terminó proclamándose ganadora.

Pero, ¿a qué se dedicaba antes de su salto a la fama? ¿Qué había estudiado Susana Molina antes de dejarlo todo para dedicarse al mundo de la televisión y a las redes sociales? Cuando la creadora de contenido entró en 'Gran Hermano', se encontraba inmersa en su carrera universitaria de Administración y Dirección de Empresas, que quedaban pausados por su aventura televisiva. Al salir, la murciana se mudaba a Sevilla por amor.

En el reality conoció a Gonzalo Montoya, del que se enamoró perdidamente y con el que estuvo siete años hasta su ruptura en 'La isla de las tentaciones'. Con la mudanza, la it-girl tuvo que formalizar todo el papeleo para poder retomar sus estudios. Algo que finalmente consiguió hacer gracias a las facilidades que le ofreció una universidad católica de Sevilla.

Susana Bicho estudió en una universidad católica

Así lo contaba en su canal de mtmad: "Fui a una universidad católica. No fue por el tema católico. Lo que pasó fue que yo estaba en Sevilla por todo el tema de 'Gran Hermano'. Estaba viviendo allí y la Universidad a la que iba en Murcia, donde estaba estudiando ADE, que era pública, me obligada a asistir a clases... pero, claro, ya no podía porque estaba viviendo en Sevilla y hacer el traslado de expediente era una movida. Las asignaturas de una ciudad a otra no tenían nada que ver. Tenía que ver cuáles me convalidaban...", contaba.

"En esta universidad me dieron muchas facilidades. Venían los profesores a Sevilla a hacerme los exámenes, las clases online estaban superbien… Por eso me decidí por esta universidad católica. Pero, claro, tenia como cinco o seis asignaturas religiosas, que eran teología, doctrina social de la Iglesia…", señala la amiga íntima de Anabel Pantoja.

¿A qué se dedicaba antes de 'Gran Hermano'?

Y en lo que a su trayectoria profesional antes de 'Gran Hermano', este era su currículum vitae: "Trabajo desde una edad en la que ni siquiera era legal trabajar y he trabajado en trabajos de todo tipo. Me metí a trabajar en una tienda de ropa en la que cobraba 890 euros por 40 horas, supuestamente, porque al final siempre eran 50 porque no sabía estar parada y porque quería conocer gente en Sevilla, que era la ciudad a la que me había mudado, y así por lo menos conocía a chicas", contaba en sus redes.

"Trabajaba al mismo tiempo que estudiaba en la Universidad para poder sacarme la carrera. Terminé la carrera cuando ya trabajaba en redes y ya ganaba dinero", recuerda Susana Molina, que ahora, con más de un millón de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers más cotizadas de nuestro país. En 2023 salió en la lista de Forbes como una de las mejores creadores de contenido, tiene dos negocios y, ahora, su propio podcast.