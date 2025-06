Adara Molinero se tiñe la melena de pelirroja en su cambio de look más radical

Rocío Molina Madrid, 10 JUN 2025 - 17:58h.

La ganadora de 'GH VIP' se ha sometido a un cambio de look con el que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores

Adara Molinero saca a la luz la conversación que ha tenido con su hijo y enseña cómo habla

Compartir







Adara Molinero ha dejado sin palabras a sus seguidores con su cambio de look más radical hasta la fecha. La ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha hecho algo que llevaba tiempo pensando y para lo que finalmente se ha atrevido. La que fuera concursante también de 'Supervivientes' ha apostado por un color totalmente distinto al que llevaba en el pelo. La televisiva, de 32 años , ha dicho adiós a su melena castaña con mechas para pasar al intenso pelirrojo.

"La vamos a liar", ha comenzado diciendo Adara Molinero para enseñar después la nueva imagen de la creadora de contenido. Pese a que suele ser foco de las críticas por cualquier cosa que sube o comenta en sus redes, la que fuera participante en 'Supervivientes All Stars' se ha dejado llevar por lo que ella realmente quería y, orgullosa, ha enseñado el resultado de la nueva melena que luce ahora después de aplicarse un tinte pelirrojo.

Cuando entró a 'Gran Hermano' lucía su característica y larga melena negra, pero con el paso de los años la ex de Rodri Fuertes y de Hugo Sierra ha demostrado que no le dan miedo los cambios. Es más ella misma dice que son "necesarios en la vida". Y, por esta razón, ahora que luce una melena castaña corta ha decidido pasar el "rojo intenso".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha decidido adelantarse al inicio del verano con un color de lo más intenso y arriesgado. Uno en el que nos faltaba verla después de haber pasado del moreno, al castaño más rubio. "No es momento de echarse hacia atrás. Esta vez quería un cambio y me encanta cómo me ha quedado", ha confesado al verse en el espejo y enseñar a sus seguidores el resultado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un cambiazo de look que no ha pasado nada desapercibido, tal como esperaba Adara Molinero al enseñarlo en sus redes. Su paso a pelirroja ha sido de lo más comentado. "Mi sirenita", "guapa", "bella", "espectacular el resultado", son algunas de las reacciones y del veredicto que le han dicho tras ver su nueva imagen.

Su madre, Elena Rodríguez, ha sido una de las más sorprendidas con el cambio radical de Adara. Sin esperárselo ha alabado la decisión de su hija, aunque para esta siempre la vea guapa con cualquier estilo y corte. Unas palabras que han animado a la influencer que ha visto con su nueva melena pelirroja cumplido uno de sus sueños.