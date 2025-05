Lorena Romera 28 MAY 2025 - 17:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reconoce estar "triste y desconsolada" y busca ayuda en redes sociales

Adara Molinero se sincera sobre su aumento de peso: "Se está yendo todo al mismo sitio"

Adara Molinero se ha desahogado a través de su perfil oficial de Instagram en un vídeo en el que ha pedido ayuda a sus seguidores. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado un desconsolado mensaje en el que se desahoga y explica lo mal que se siente a nivel anímico. La influencer madrileña, de 32 años, ha reconocido que se siente "desesperada y triste".

La que fuera azafata de vuelos, la profesión a la que se dedicaba cuando se dio a conocer en 'Gran Hermano', no se encuentra en su mejor momento a nivel personal. Tanto es así, que la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, ha creído que sincerarse públicamente a través de las redes sociales igual iba a servirle para sentirse mejor. O, incluso, encontrar soluciones.

"Estoy triste, la verdad", ha comenzado expresando la que fuera concursante de 'Supervivientes', -y también de 'Supervivientes All Stars', reality que tuvo que abandonar por motivos de salud-. Un clip que ha compartido en blando y negro a través de sus stories, habilitando una caja de respuestas para que sus seguidores puedan enviarle respuestas, ya que les ha pedido ayuda para encontrar una respuesta a este bloqueo psicológico en el que se encuentra.

"Estoy un poco desesperada, triste. De verdad, no encuentro la manera", ha señalado la que fuera ganadora de 'GH VIP', que ha explicado que no consigue ser constante con el deporte. Una confesión que llega tan solo unos días después de que se sincerase sobre su aumento de peso. "He cogido como tres o cuatro kilos, pero han ido al mismo sitio", señalaba la it-girl, refiriéndose a su pecho, con el que no se siente a gusto y ha llegadoa reconocer que es algo que "no le gusta".

Tanto, que está planteándose pasar por quirófano para quitarse las prótesis y ya tiene una cita agendada con una clínica de estética para informarse sobre el resultado y el procedimiento. Lo cierto es que son muchas cosas las que le pasan a Adara Molinero por la cabeza en lo que se refiere a su físico.

"Intento continuamente retomar el deporte. Entreno uno o dos días y lo vuelvo a dejar y así estoy continuamente. No sé cómo hacerlo. No lo sé, si tenéis algún truco para ser constantes... decídmelo", le ha comentado la exconcursante de 'Supervivientes' a sus seguidores, a los que ha pedido ayuda tras lanzar este desconsolado mensaje.