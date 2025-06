Silvia Herreros 10 JUN 2025 - 11:37h.

La hija de Paz Padilla ha anunciado algo que le hace tan feliz como que su novio le pida matrimonio

Anna Ferrer Padilla habla de su futura maternidad con Mario Cristobal: "He querido ser mamá desde pequeña"

Anna Ferrer comunica una feliz noticia. La hija de Paz Padilla celebra a través de sus redes sociales un importante acontecimiento; algo con lo que llevaba soñando desde hace mucho tiempo y que por fin se ha hecho realidad.

Como buena creadora de contenido, Anna no ha dudado en despertar el interés de sus seguidores. Una cuenta atrás y una romántica puesta de sol en Cádiz han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible boda. "No puedo esperar más a contaros esto", "Estoy muy emocionada", "Esta noche", avanzaba la influencer horas antes, despertando el hype y alimentando la idea de que su novio, Mario Cristobal, con el que mantiene una relación sentimental desde hace unos dos años y medio, podría haberle pedido matrimonio.

Sus seguidores así lo han creído. Tanto es así que la hija de la presentadora y actriz de 'La que se avecina' ha tenido que aclarar que, al menos por ahora, no habrá boda. Eso sí, lo que está a punto de ocurrir le hace tanta o más ilusión que si su novio le pide que se case con ella. "No me caso chicas, que sé que tenéis ganas de verme de blanco jajaja hoy os cuento otra cosa que podría deciros que me hace casi la misma ilusión".

Anna Ferrer, que ha querido "ser mamá desde pequeña", tampoco está embarazada. De hecho, su feliz noticia no tiene nada que ver con su pareja, sino más bien con su faceta como exitosa empresaria.

No Ni Ná, la firma de ropa y complementos que abría junto a su madre en Zahara de los Atunes hace más de cuatro años está a punto de expandirse. Además de la pequeña tienda que madre e hija tienen en esta pequeña localidad perteneciente a Barbate (y de su portal online), ahora también estarán en Madrid.

"He soñado muchas veces y muy fuerte abrir esta tienda en mi ciudad. Os iré contando cuándo abrimos (dentro de nada) y todos los detalles (muchos meses grabando todo el proceso y por fin os podré enseñar!!) porque creo que os va a encantar. Literalmente no me creo que vayamos a tener tienda abierta todo el año", ha dicho a través de sus redes muy emocionada.

Y es que en Zahara se vive fundamentalmente del turismo y, precisamente, esa estacionalidad de clientela les impide tener su tienda abierta en periodos de temporada baja. "Y sobre todo gracias por apoyarnos tanto y crecer a nuestro lado. Esto es gracias a vosotras", agrega.