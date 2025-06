Lorena Romera 10 JUN 2025 - 15:50h.

Patricia Steisy se ha visto obligada a tomar una difícil decisión tras su ruptura sentimental con Pablo Pisa. La influencer, extronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes', atraviesa un momento muy delicado a nivel anímico y reconoce que se le está “cayendo el mundo encima”. Aunque se está refugiando en su madre, la separación del padre de su hija está siendo algo muy complicado de procesar para ella.

El formar una familia con el arquitecto, como habían hecho desde el nacimiento de Athenea, en abril de 2024, y junto a sus mascotas, era su proyecto de vida, con lo que siempre había soñado. Por eso, ahora que se han separado, Patricia Steisy siente que se ha desmoronado todo en lo que creía.

A través de su perfil de Instagram, donde se está desahogando con sus seguidores sobre cómo se siente tras la ruptura sentimental después de más de seis años juntos, la de Granada ha emitido un comunicado en el que ha explicado los detalles de la decisión que se ha visto obligada a tomar.

"Tenía un viaje programado. Esta empresa se ha gastado el dinero en el avión y en el hotel y no puedo joderles la colaboración porque ellos no tienen la culpa. Además, prometí que llevaría a mi madre", ha contado. Pero Patricia Steisy reconoce que es un viaje al que no quiere ir.

El estado en el que se encuentra prácticamente se lo impide. "Se me cae el mundo encima, no sé si alguna vez os habéis sentido así. Pero tengo una hija y tengo que levantarme en días que no me reconozco, que el pecho pesa tanto que no puedo respirar", señala la que fuera concursante de Supervivientes. Pese a todo, está orgullosa de "estar haciendo de reír” a su hija. "Me sorprendo de cómo la hago disfrutar cuando yo no quiero ni existir", reflexiona.

Y es que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cree que es ella el motivo por el que está saliendo adelante. "Si en medio de toda esta oscuridad estoy siendo capaz de hacerla sonreír, entonces tal vez no esté todo perdido. Ella me demuestra que soy fuerte", señala la influencer, que ha decidido coger ese avión con rumbo Canarias junto a su madre.

"A veces irse no es escapar, es intentar respirar en otro sitio porque en el de siempre ya no queda aire", reflexiona la televisiva. "Tengo que volver a vivir", señala Patricia Steisy, que ha explicado que recurrirá a profesionales tras su ruptura con Pablo Pisa. "Pediré ayuda psicológica, imprescindible. Estoy segura de que seré mejor persona, más feliz y que todos seremos, aunque no unidos, una gran familia", ha zanjado.