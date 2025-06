Lorena Romera 10 JUN 2025 - 12:09h.

El arquitecto se muda a una casa con seis habitaciones en la que hará cuartos temáticos para su hija

Pablo Pisa abandona su casa tras la ruptura con Patricia Steisy: "Estoy de okupa"

Pablo Pisa ha sido quién se ha marchado del hogar familiar tras la separación. Ahora, el arquitecto ha dado la buena noticia de que ya ha encontrado casa tras la ruptura con Patricia Steisy. El creador de contenido ha celebrado que la vivienda tiene seis habitaciones y que podrá hacerle "cuartos temáticos" a su hija. Ya lo tiene todo pensado; uno será de Disney, otro de indios y otro de animales.

El que fuera defensor de la influencer durante su participación en 'Pesadilla en el Paraíso' está tratando de hacer partícipes a sus seguidores de cómo está siendo para él el proceso de la separación. Eso sí, lo está haciendo a medias tintas... pues hasta él mismo reconoce que no quiere dejarse ver en sus momentos más bajos, pues ahora mismo el publicar en Instagram está siendo para él una especie de terapia.

"Quiero explicar que, si me veis fuerte, es porque me estoy obligando a que así sea", ha señalado el ya exnovio de la tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y exconcursante de 'Supervivientes'. Además, reconoce que "abrirse en canal" y mostrarse cómo verdaderamente se siente sería "dar pie a mucha gente mala a hacer daño", algo que no quiere bajo ninguna circunstancia.

"Por el bien de mi hija, intento que sea todo lo más discreto del mundo y hacer como si nada", reconoce el arquitecto, que ha aprendido de ocasiones anteriores, en las que ambos hicieron públicas sus crisis sentimentales, tirándose los trastos a la cabeza públicamente a través de las redes. "Cambiar de vida radicalmente da miedo y vértigo... pero, a veces, toca cerrar los ojos, apretar los dientes y tirar para adelante como se pueda", reflexiona.

Y en esas está Pablo Pisa, que ya ha encontrado casa tras su separación con Patricia Steisy. "Os va a encantar. Estoy deseando firmar todo y entrar ya. Es muy grande, tiene seis dormitorios. He pensado hacerle a Athenea cuartos temáticos. Uno de Disney, otro de indios y otro de animales. Como si fueran cuartos de juegos. Me hace ilusión preparárselo, vamos a pasar ratos geniales", se imagina ya el influencer.

"Quiero hacerle a mi hija cuartos temáticos de juegos"

Además, su nueva casa tiene un "despacho precioso" y cree que esta es la oportunidad perfecta para "montar su estudio de interiorismo". Según confiesa, es algo que siempre tuvo en mente y que cree que ahora mismo podría ser su válvula de escape. "Me va a venir genial para retomar lo mío y para evadirme en proyectos que me motiven", ha señalado el arquitecto, que quiere mostrar su mejor cara para sus seguidores a pesar de que reconoce que "está mal".

"No quiero victimizarme, no me vais a ver destrozado. Eso solo lo verá mi gente. Pero creedme que no está siendo fácil", señala Pablo Pisa tras su ruptura sentimental con Patricia Styeisy, a la que conoció en 2019 a través de las redes sociales y con la que se convirtió en padre hace un año con el nacimiento de Athenea, su hija en común.