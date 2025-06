Patricia Steisy habla del delicado momento que vive tras romper con Pablo Pisa

Rocío Molina Madrid, 09 JUN 2025 - 12:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre el delicado estado que atraviesa tras confesar su ruptura con Pablo Pisa

Patricia Steisy y Pablo Pisa anuncian su ruptura: ''Solo quiero dejar de sentir tanto dolor''

Patricia Steisy está viviendo una pesadilla. Aunque intenta no preocupar a sus seguidores, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado y ha hablado del delicado momento anímico que vive tras la ruptura con Pablo Pisa, el padre de su única hija Athenea. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha mostrado completamente derrumbada con el mensaje que ha hecho público en las últimas horas.

La influencer de Granada que siempre recurre al humor, no logra esta vez sacar una sonrisa. Patricia Steisy ha creído conveniente no enmascarar el dolor que está sintiendo y el duro bache emocional que atraviesa y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Lo ocurrido en las últimas horas, el comunicado y su ruptura son demasiadas emociones y tanto ella como Pablo Pisa están tratando de digerir el enorme revuelo que se ha formado en torno a ellos.

Lejos de cómo actuaron en su anterior crisis que hicieron pública y en la que a través de sus historias de Instagram ambos se lanzaron duros mensajes, en esta ocasión es todo diferente. La pareja ha optado por guardar silencio, no desvelar los motivos y optar por un tono conciliador. Ambos reconocen que esto son cosas que pasan a muchos y que están destrozados después de haber tomado esta determinación.

Tras pasar la primera noche después de anunciar su ruptura y estar separada de sus perros que están con Pablo Pisa en la casa de sus padres, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre la delicada etapa que inicia, mostrando una dura imagen en blanco y negro.

En ella se puede ver a Steisy abrazando a su hija Athenea, de un año. El mejor refugio para el dolor que está pasando ahora. Esto lo ha acompañado de unas palabras en las que describe cómo se está sintiendo. "Es obvio que es un mal momento para mí. No hay culpables, esto duele pero hay que trabajar", ha reconocido la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Aunque trata de mirar hacia adelante y coincide con ya su ex Pablo Pisa en que "no hay culpables", Patricia Steisy no puede disimular que lo que siente ahora es una profunda tristeza. "Vamos a hacer como que todo está bien, todo se supera", ha dicho tratando de no preocupar a todos aquellos que la están escribiendo en las últimas horas para darle aliento y ánimo ante esta difícil situación.

Siguiendo en la misma línea que Pablo Pisa, la exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en sus redes para pedir "empatía y respeto", pero no ha querido fingir sus sentimientos. Mostrándose abiertamente triste y agarrándose fuerte a su hija, Steisy están tratando de hacer lo mejor posible por Athenea, en el que es el momento más difícil de sus vida.