Rocío Molina Madrid, 10 JUN 2025 - 12:52h.

La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' ha hecho saltar las alarmas con un preocupante mensaje en sus redes

Sofía Suescun, alertada al sufrir un posible síntoma indicativo de infarto: "Estoy preocupada"

Sofía Suescun ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo en el dice no sentirse bien y con el que ha preocupado a sus seguidores. La ganadora de 'Supervivientes' se ha mostrado sin filtros y realmente angustiada. Con expresión de dolor en el rostro, la influencer ha tratado de describir qué le está pasando. Por desconocimiento y alertada porque no es la primera vez que nota estas señales en su cuerpo, la ganadora de 'Gran Hermano' ha llegado a pensar que estaba sufriendo un infarto y ha alarmado a su comunidad de seguidores.

La novia de Kiko Jiménez y creadora de contenido ha mostrado su rutina de entrenamientos habitual en el gimnasio de su casa, pero a continuación ha compartido dos historias de Instagram en las que relata un dolor repentino y muy fuerte que le ha dado en el estómago mientras hacía bicicleta que la ha dejado fuera de juego por completo.

"Un dolor que jamás he sentido", ha tratado de describir la influencer, todavía angustiada y tumbada en la cama para intentar que se pasase. La hija de Maite Galdeano ha confesado que llevaba una noche durmiendo mal y, que tal vez, pero eso no lo ha visto como una señal que pudiera desencadenar el mal rato que ha pasado.

Sin poder contener ni el dolor ni el nerviosismo, Sofía Suescun ha mostrado otra parte, su lado más vulnerable al confesar que ha sentido miedo. "Pensaba que me estaba dando un infarto", ha dicho ante una situación que le ha terminado agobiando.

Sin poderse explicar qué es lo que le ha pasado para ponerse de golpe tan mal y con tanto dolor, la ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' ha querido mostrar esta parte no tan bonita y que ha sido la peor forma de acabar un día. "No me ha pasado nunca. No sé por qué puede ser", ha preguntado a sus seguidores en busca de respuestas y de tranquilizarla de algún modo ante esta situación que ha hecho público y con la que ha desatado las alarmas.

Sin tener más noticias suyas después del último mensaje en el que ha aparecido tumbada en la cama, se desconoce si Sofía Suescun ha acudido al médico o un centro de salud en busca de un diagnóstico y para quedarse tranquila. "Os juro que me he preocupado. Dicen que el estómago es el segundo cerebro. No sé", es lo último que ha dicho la presentadora de 'Socialité' en sus redes.