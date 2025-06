Este 11 de junio, Jungkook y Jimin han culminado el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, un año y medio después de ingresar

Los integrantes de BTS se unen así a Jin, J-Hope, RM y V, ya de baja militar. Solo queda Suga y, con él, llegará el esperado regreso de la banda musical más influente del K-pop

Por fin ha llegado el momento que millones de fans alrededor del mundo esperaban. Jungkook y Jimin, dos de los miembros más queridos de BTS, han completado oficialmente su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La noticia se ha hecho esperar, y ARMY (el nombre de sus fanáticos) ha contado los días desde que ambos ingresaron al ejército hace ya un año y medio. Lo más significativo es que su regreso se ha producido tan solo un día después de que sus compañeros de banda, RM (de nombre Kim Namjoon, el líder) y V (Kim Taehyung) también fueran dados de baja del servicio.

Con la salida de estos cuatro integrantes, el regreso de BTS como grupo completo está a punto de hacerse realidad, algo que parecía lejano cuando en diciembre de 2022 comenzaron las primeras enlistas con Jin y J-Hope (Jung Ho-Seok).

El broche de oro llegará el 21 de junio, cuando Suga (Min Yoon-gi), el último en cumplir con sus obligaciones militares, también finalice su servicio. En ese momento, los siete integrantes volverán a estar juntos oficialmente por primera vez desde 2022.

La tan esperada celebración

El regreso de Jungkook (vocalista principal) y Jimin ha sido motivo de celebración no solo para ellos y sus familias, sino para todo el fandom global. En redes sociales, hashtags como #WelcomeBackJimin, #WelcomeBackJungkook, #BTSIsBack y #WeAreBack ya se han convertido en tendencia mundial.

Ambos artistas, vistiendo el uniforme militar, han sido recibidos en un estadio público en el condado de Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, unos 70 kilómetros al norte de Seúl, con un ramo de flores y se han mostrado visiblemente emocionados.

Ante la presencia de numerosos medios de comunicación, fotógrafos y fans que gritaban sus nombres, no han podido evitar mostrarse tímidos, cubriendo sus rostros con las flores y riéndose entre ellos, demostrando que su naturalidad sigue intacta 18 meses después de alistarse en el servicio militar.

Tras las risas, los populares artistas han procedido con el saludo militar, seguido de sus discursos. "Gracias a los fans y reporteros que vinieron a vernos. Ha pasado mucho tiempo, desde la pandemia hasta el servicio militar. Ahora que estamos de vuelta, trabajaremos duro para mostrarles lo que hemos preparado", ha expresado Jimin, dando las gracias "a todos los que nos sirvieron y nos apoyaron en el camino" y dejando entrever lo que está por venir: "Ahora que estoy dado de alta, creo que es hora de que sigamos dibujando la imagen que teníamos en mente. Nos prepararemos bien y lo compartiremos contigo pronto". Finalmente ha concluido: "La vida militar no fue fácil, pero estoy agradecido por los recuerdos. Si ves a un soldado en la calle, un gesto cálido puede significar mucho".

Por su parte, Jungkook ha querido expresar su nerviosismo, asegurando: "Gracias a todos los que vinieron. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve frente a una cámara, ni siquiera me he maquillado hoy, así que me siento un poco avergonzado. No estoy seguro de qué decir". Sin embargo, ha explicado que durante su paso por el ejército ha vivido "muchos momentos inolvidables".

Minutos después, ambos han abandonado el lugar y se han desplazado a la sede de HYBE, la empresa que ejerce como su sello discográfico, donde han compartido un video en directo para hablar sobre cómo han sido sus últimos meses, contar anécdotas y hablar de su futuro.

La salida militar de los miembros también ha sido festejada con eventos espontáneos de fans, carteles en las calles de Seúl, autobuses con sus rostros, vídeos recopilatorios en redes sociales y hasta vídeos temáticos en edificios de Corea.

Un año y medio de espera

Desde su debut en 2013, BTS ha sido sinónimo de éxito, innovación y cercanía con su fandom. Por eso, cuando comenzó la etapa del servicio militar, las ARMYs sabían que tendrían que enfrentarse a una pausa en la actividad grupal. No obstante, el grupo y su agencia, HYBE, trabajaron intensamente para mantener la conexión con los fans, lanzando contenido pregrabado, colaboraciones, música inédita y mensajes personales.

Durante los 18 meses que ha durado la ausencia de Jungkook y Jimin, el fandom se ha mantenido activo y unido, apoyando no solo a ellos, sino también a los otros miembros que poco a poco fueron cumpliendo con el deber nacional.

Quiénes son Jungkook y Jimin

Para quienes aún no están del todo familiarizados con BTS (Bangtan Sonyeondan), vale la pena recordar quiénes son estas dos estrellas. Jungkook, el 'golden maknae' (el más joven del grupo), es conocido por su talento multifacético. Canta, baila, compone, produce y posee una presencia escénica imponente. Desde muy joven ha sido uno de los pilares del grupo y su popularidad ha trascendido fronteras.

Durante su tiempo como solista ha lanzado éxitos como 'Seven' y 'Standing Next to You' conformando su disco 'Golden', consolidándose como un artista de talla global y encabezando la lista de los 100 artistas de K-pop principales de Billboard. Cabe recordar que en 2023 dio un concierto sorpresa en el Times Square de Nueva York, haciendo historia.

Jimin, por su parte, es considerado el alma emocional de BTS. Su voz dulce y su habilidad en el baile lo convierten en una figura elegante y apasionada sobre el escenario.

Su primer álbum en solitario, 'FACE', fue todo un éxito. Además, es reconocido por su cercanía con los fans y su sensibilidad, algo que ha alimentado aún más el cariño que despierta en millones. Domina la lista de K-pop en iTunes España y se ha convertido en el primer y único artista de K-pop en superar los 300 millones de reproducciones en Spotify de Corea del Sur.

Cuenta atrás para el gran reencuentro

Con Jin y J-Hope ya de regreso desde el año pasado, y ahora con RM, V, Jimin y Jungkook oficialmente fuera del servicio, la única pieza que falta en este rompecabezas es Suga, quien cumple una modalidad alternativa del servicio debido a una lesión en el hombro que arrastraba desde hace años.

Su regreso está programado para este próximo 21 de junio, fecha que ya está marcada en el calendario de todos los seguidores de la banda.

Ese día, por fin, los siete volverán a estar juntos. Y si bien aún no hay confirmación oficial, fuentes cercanas a HYBE han insinuado que, poco después de ese momento, podría anunciarse el esperado comeback de BTS con nuevo disco y gira mundial. Una noticia que, de confirmarse, marcaría el gran regreso del grupo más influyente del K-pop.