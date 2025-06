Lidia González 11 JUN 2025 - 09:00h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela todos los detalles de su segundo embarazo con José Navarro

La Rebe muestra su reacción y la de su familia al enterarse de que está embarazada, en el programa completo: disponible en mitele

Rebeca Jiménez, más conocida como La Rebe de 'Los Gipsy Kings', anunciaba que está embarazada por segunda vez por todo lo alto. Aunque la influencer ha contado en su formato, ‘Mi embarazo’, cómo se enteró de la noticia, lo cierto es que todavía quedaba algo muy importante que mostrar a todos sus seguidores. Por este motivo, ha querido dedicar por completo el segundo episodio para compartir la reacción de José Navarro a su embarazo. La creadora de contenido y su marido se sientan para sincerarse como nunca sobre este nuevo paso que van a dar. ¡No te lo pierdas al completo en mitele!

Lo cierto es que la influencer se enteró de la noticia cuando estaba con su familia, con quienes se hizo el test con el que confirmó que estaba esperando su segundo hijo. Sin embargo, La Rebe decidió que todo quedara en el más estricto secreto entre ella, Susi Jiménez, Graciela y Marisol para poder prepararle una sorpresa a su marido para hacerle este anuncio. “José no se esperaba el sorpresón”, asegura la creadora de contenido.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' tenía muy calculado cómo quería que su chico se enterase del secreto que le estaba guardando: “Le dije a una fan que me hiciera un favor”. De esta manera, la influencer pilló a José totalmente desprevenido. “Te pusiste muy nervioso”, cuenta La Rebe entre risas al recordar la situación.

Así fue la reacción José Navarro al embarazo de La Rebe

La Rebe tenía preparado al milímetro cómo contarle a su marido la inesperada noticia que había recibido estando separada de él. Por este motivo, le sorprendió junto al resto de su familia en pleno aeropuerto. “Fue una encerrona, me pongo nervioso hasta de recordarlo”, asegura José Navarro al recordar su reacción al embarazo de La Rebe. Lo cierto es que no ha escondido su molestia por algunas cosas y ha confesado la gran confusión que tuvo en el momento.

José Navarro le confiesa a La Rebe su enfado por ocultarle su embarazo

Hasta el momento, La Rebe no había tenido la ocasión de sentarse cara a cara con su marido para hablar de la segunda paternidad a la que se van a enfrentar. Con muchas ganas de saber cuál es su opinión real, la influencer ha querido que se sincere delante de sus seguidores; sin embargo, la andaluza se ha encontrado con una inesperada actitud de su marido. José Navarro le confiesa a La Rebe su enfado por ocultarle su embarazo y la pareja protagoniza un tenso momento.

La Rebe desvela el disgusto de su hijo José al descubrir que va a tener un hermano

A La Rebe, le hacía mucha ilusión compartir este importante momento con su pequeño, pero las cosas no salieron como a ella le hubiera gustado. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela el gran disgusto de su hijo José al descubrir que va a tener un hermano. Muy apesadumbrada, la influencer se sincera sobre este angustioso episodio: “Se puso muy mal, no quería hablar conmigo”. Pero la creadora de contenido no ha sido la única en pronunciarse al respecto, el pequeño de la familia también ha querido hablar de la noticia, haciendo una confesión que deja a sus padres totalmente descolocados.

Capítulo completo: La Rebe, José Navarro y su hijo se sinceran sobre su embarazo

Ha llegado el momento de que La Rebe, José Navarro y su hijo se sienten frente a las cámaras para confesar cómo se sienten ante la llegada de un nuevo miembro a la familia. A pesar de que la influencer ha compartido la noticia de una manera muy alegre, lo cierto es que podría haber provocado algunas brechas en su núcleo familiar. El marido de la creadora de contenido se sincera y reconoce sentirse dolido con ella por cómo ha manejado toda la situación y el pequeño de la familia admite que no ha recibido la noticia como se esperaba. ¡Descúbrelo todo en un nuevo episodio en mitele!