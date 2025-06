Lorena Romera 11 JUN 2025 - 11:39h.

La televisiva comparte su informe médico tras acudir al hospital por una "metrorragia", confirmando su "aborto diferido" tras ponerse en duda su embarazo

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del motivo por el que ha perdido el bebé

Marta Peñate ha actualizado su estado de salud tras perder el bebé que esperaba con Tony Spina. La influencer, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' está esperando a ver si pudiese abortar de forma natural. Los médicos le han dado un plazo máximo de 10 días. En medio de todo esto, la colaboradora está viendo cómo se pone en duda su embarazo. Por eso, se ha visto en la obligación de compartir el informe de urgencias.

La de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, ha decidido tomarse unos días para ella, en compañía de su pareja, Tony Spina. La pareja se ha escapado a Maspalomas, donde están disfrutando de un resort de lujo en el que están tratando de recomponerse tras esta terrible noticia, que ha sido "uno de los mayores batacazos de su vida".

Pero este viaje de desconexión le está sirviendo a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' para ver las cosas desde otra perspectiva. "Me encuentro bastante mejor", reconoce la también colaboradora de programas como 'Los vecinos de la casa de al lado', que ha publicado un vídeo en el que ha aprovechado para actualizar su estado de salud tras acudir al hospital por un "leve sangrado". Una visita en la que le confirmaban que "ya no había latido" y que había perdido el bebé.

Lo que preocupa a Marta Peñate es que "no ha sangrado", lo que significa que todavía no ha expulsado el embrión. "Veo venir que al final tendré que hacerme un legrado", señala la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. "En esta vida, las desgracias pasan y hay que levantar cabeza. Lo importante para volver a estar bien y feliz es luchar y seguir para adelante", ha reflexionado la creadora de contenido.

Y, aunque reconoce que ha conseguido "salir del bucle" y que esta escapada les ha venido genial, las continuas críticas que está recibiendo a través de las redes sociales, a veces consiguen empañar este proceso de sanación. Porque la colaboradora de televisión recibe mensajes que ponen en duda si alguna vez ha estado embarazada.

"Recibo mensajes muy duros. ¿Quién en su sano juicio me puede decir esas cosas? Y más aún sabiendo que todo es tan reciente... Estoy intentando olvidarme y me mandáis esos mensajes que dan asco...", lamenta la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que se ha visto en la obligación de compartir públicamente el informe de urgencias para dejar claro que sí ha estado embarazada.

Los detalles del informe médico de Marta Peñate

Un documento en el que se lee el motivo de su visita al hospital el pasado miércoles 4 de junio: "Gestante de 7+2 semanas que acude por metrorragia escasa desde hace 24 horas, asociado a dolor leve en hipogastrio". Después del diagnóstico de la exploración, los médicos confirman el "aborto diferido" y apuntan que "la paciente tiene dudas sobre qué método de tratamiento escoger" y que "se explican beneficios vs. riesgos". Tras esto, "pregunta la posibilidad de esperar y no realizar tratamiento en este momento".

"Dado la estabilidad y al no presentar síntomas, se le da la opción hasta nuevo control", se lee en el parte médico. Un diagnóstico en el que se apunta el "riesgo de comenzar a sangrar" y que, "en caso de ser una hemorragia", la influencer tendría que "acudir al hospital más cercano". Además, se lee que, "aunque decide esperar en este momento, deja programado el legrado -para ese viernes 6 de junio, fecha en la que acudió a '¡De Viernes!'-, ya que era su idea inicial".

Finalmente, Marta Peñate decide no acudir y esperar a ver si su cuerpo expulsa el embrión de forma natural, algo que, de momento, no está ocurriendo, tal y como ha confirmado a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha actualizado su estado de salud.