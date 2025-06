Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 17:53h.

Desde 150 euros hasta una obra de arte "para los anales de su vida": El regalo de los colaboradores a Marta López por su boda

El explosivo cara a cara entre Marta López y su decorador de boda tras acusarle de deberle dinero: "Era un trabajo feo no, lo siguiente"

En menos de 17 días, Marta López contraerá matrimonio con el hombre de su vida. Tras tener un rifirrafe con Frank Blanco por su no invitación -pese a que finalmente decidió que fuese al evento-, la tertuliana ha podido averiguar algo que a todos los novios y novias les genera intriga en su boda: el regalo que recibirán de los invitados.

Así que los colaboradores de 'Tardear' han codigo tiza y pizarra y han desvelado lo que meterán en el sobre. Este momentazo, que podemos ver en el vídeo superior a este artículo, no ha pasado desapercibido durante el programa de hoy. Desde unos 500 euros hasta una obra de arte... los televisivos han sido sinceros y han aclarado cuál será su aportación.

Frank Blanco ha sido el primero en romper el hielo. El periodista dice que le dará 150 euros, pese a que no podrá acudir al evento. "Recordad el contexto, que me ha invitado a última hora y encima no puedo ir", comenta. López no ha quedado muy satisfecha con el regalo del presentador. "No me hace gracia, está de cachondeo todo el rato... ¿Cómo vas a dar eso?", le dice.

Luis Pliego, el más 'generoso'

Verónica Dulanto tampoco podrá acudir a la boda. Sin embargo, le traslada que su regalo será "un detalle" que no puede desvelar. Después ha llegado el turno de Cristina Tárrega. "Pensé lo que quería comprarle y está encantada. Será una obra de arte para los anales de tu vida", comparte la periodista.

El sobre de Leticia Requejo es uno de los más cargados. "Voy a ser generosa: 500 euros", lanzaba. Boris Izaguirre, por su parte, no duda en superar a su compañera y anuncia que serán "600 euros" los que dará a López. José María Almoguera ha decidido darle un toque de humor al juego. "Un billete de avión por si el novio quiere desaparecer", decía generando las risas.

Raquel Bollo apunta en la pizzarra que será su "presencia", algo con un "gran valor sentimental" en el momento que vivirá la exgranhermana. Luis Pliego ha sido el más generoso. "2000 euros y una portada de 'Lecturas'", comentaba generando aplausos en López.