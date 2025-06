Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 18:36h.

La televisiva, sobre su look en 'El Rocío': "Soy una persona que arriesgo mucho"

Raquel Bollo recibe una oleada de críticas tras ir a El Rocío vestida "de militar"

La polémica está servida. Raquel Bollo ha recibido una oleada de críticas por su arriesgado look en 'El Rocío'. Una falda de camuflaje ha sido el motivo de unos comentarios ofensivos hacia la televisiva. En 'Tardear' hemos podido conocer la reacción de Bollo a las opiniones de los internautas.

Hay quienes han llegado a decir que la tertuliana parecía que iba a "los Carnavales de Cádiz" en vez de a una peregrinación religiosa. "Llevar un tejido de camuflaje no le quita la fe ni la devoción a lo que tu haces", ha aclarado Raquel Bollo. Unos grandes pendientes, una flor en el pelo, una bluda blanca y escotada y esa flada 'militar' formaban parte del outfit que la televisiva eligió para un evento que congrega a miles de fieles de la Virgen de 'El Rocío'.

"Mezcla lo tradicional con lo contemporáneo"

"Yo entiendo que no a todo el mundo le puede gustar este tipo de look. Para un 'Rocío' la moda es una forma de expresión, he creado algo con lo que me identifico yo, no con lo que se tiene que identificar todo el mundo", lanza Raquel Bollo en directo. Dice que su vestimenta "mezcla lo tradicional con lo contemporáneo" y que esa falda "va en lo correcto" dentro del Camino.

"'El Rocío' es muy amplio", apostilla. Bollo también cree que hace unos años existían tradiciones que se han perdido en la aldea. Pone como ejemplo que lo que antes era una casa donde la guitarra sembraba la alegría, ahora es el reggaetón el que se adueña de la música de la romería. Además, dice que esta situación no es nueva ya que está acostumbrada a las críticas.

"Hace muchos años llevaba una falda rociera con una camiseta blanca y unos tirantes y fui súper criticada. Hoy veo tirantes de fajines que antes no se llevaban", concluye.