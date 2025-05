Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 08:30h.

La ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' nos ha confesado en exclusiva que no descarta pedirle matrimonio a Kiko Jiménez

Sofía Suescun le da un consejo a Marta Peñate por su embarazo: "Si tiene que dejar la televisión..."

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez viven juntos desde el verano pasado, cuando ella rompió la relación con su madre, Maite Galdeano. Desde entonces están más unidos que nunca y ambos han comentando que están deseando casarse, incluso comentando que quieren que este sea el año en el que se den el 'sí, quiero'. En la presentación de su marca de bikinis, la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha hablado de sus planes de boda y ha revelado que no descarta ser ella la que pida matrimonio a su novio, como se puede ver en el siguiente vídeo:

La presentadora de 'Socialité' quiere una boda íntima en la playa, pero no desea hacerse cargo de los preparativos porque no soporta hacer planificaciones, por lo que cree que será su novio el que se encargue de esa tarea o confiarán en una wedding planner: "Yo necesito que me lo den hecho, no puedo con las planificaciones, me agobio y necesitaría ayuda al 100%".

Ese agobio es también el que hace que no le guste la idea de celebrar una boda con mucha gente y que prefiera hacer algo íntimo, solo con sus más allegados, en una playa; aunque no ha dado más detalles sobre si le gustaría que fuera en España o si ya tiene en mente una fecha concreta.

Lo que no le agobia es la idea de pedirle al colaborador que se case con ella, demostrando así que piensa muy diferente a Violeta Mangriñán, que en muchas ocasiones ha contado que si Fabio Colloricchio no se lo pide, ella nunca se casará porque se niega a ser ella la que haga la famosa pregunta, ya que se considera muy tradicional en ese asunto y no tiene tantas ganas de casarse como para romper esta norma sagrada para ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, a la hija de Maite Galdeano no le costaría nada ser la que le haga a Kiko la famosa pregunta de "¿te quieres casar conmigo?" porque cree que hay que derribar tópicos: "No quiero aferrarme a la tradición de que el hombre tenga que pedir matrimonio a la mujer, eso es un poco antiguo".