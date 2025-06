Ana Carrillo 12 JUN 2025 - 10:00h.

Stiven Iniesta, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha revelado el motivo por el que cortó su relación con Rosario Matew

Cronología de las relaciones sentimentales de Rosario Matew

Stiven Iniesta dejó a Rosario Matew las pasadas navidades, acabando con su relación de tres años. Una decisión que destrozó a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que compartió su proceso de duelo en las redes sociales. Volvieron antes de que ella se marchase a Honduras para participar en 'Supervivientes' y sus seguidores se quedaron con la duda de por qué el que fuera el tentador favorito de Tania Medina cortó con la amiga de Sandra Férriz, una duda que él ha resuelto ahora.

El murciano ha explicado que ha decidido abrirse con sus seguidores porque quiere inaugurar una nueva etapa en sus redes caracterizada por la sinceridad: "He decidido abrirme a vosotros y ser más yo que nunca a través de redes sociales porque es algo que siempre me ha costado mucho, pero lo necesito y sé que vosotros también. Este vídeo quiero que marque un antes y un después y que en la medida de lo posible respetéis nuestra decisión, a día de hoy somos muy felices y creo que podéis notarlo".

Tras esa aclaración, ha confesado que le cuesta concebir lo suyo como una segunda oportunidad porque no le gusta recordar que tomó la decisión de dejar a Rosario, pero que lo hizo porque venían de una etapa muy mala en la que apenas se daban cariño: "Íbamos cada uno por un lado en la casa y éramos como compañeros de piso, fue algo muy triste y yo entré en un bucle mental en el cual no entendía la situación que teníamos ella y yo".

También ha hecho autocrítica por su forma de actuar, que dio lugar a muchas discusiones que desgastaron la relación: "Yo no me daba cuenta de que tenía ciertos comportamientos que los había incorporado a mi rutina y que hacían que ella desconfiara más, por lo que entramos en un ciclo del que no salíamos y era todo el rato peleas, pero en muchas ocasiones yo tenía la culpa".

"Yo tengo un fallo desde que soy pequeño y es que cuando hay problemas yo tiendo a huir"

"Yo estuve planteándome dejar la relación varias veces y es que yo tengo un fallo desde que soy pequeño y es que cuando hay problemas yo tiendo a huir", ha admitido Stiven, revelando así que acabó con la relaci ón porque no quiso confrontar los problemas que existían en su relación. "Me arrepentí de mi decisión", ha confesado unos minutos más tarde en el vídeo, donde ha contado que lo pasó muy mal cuando se dio cuenta de su error y cuando vio que no iba a ser fácil reconducir la relación.

Ha explicado que tuvo que hablarle hasta a la madre de Rosario, pero que finalmente se pudo reunir con la influencer y decidieron darse una segunda oportunidad porque, ante todo, subraya que siempre ha habido, hay y habrá amor: "El amor siempre ha estado ahí y es lo que sin duda nos une, definitivamente puedo decir que he encontrado a mi persona".