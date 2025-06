Rocío Molina Madrid, 12 JUN 2025 - 08:00h.

La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha dado los detalles de cómo se enamoró y cómo fueron los inicios de su relación con Guille Valle horas antes de su boda

Susana Molina recuerda su relación con Gonzalo Montoya a dos días de su boda: "Estábamos estancados"

Susana Molina y Guille Valle llevan cinco años juntos y todo comenzó de la manera más inesperada un 13 de junio de 2020 en una fiesta. Motivo por el que la ganadora de 'Gran Hermano 14' y el que fuera veterinario y ahora es su socio han escogido esta simbólica fecha para unir más todavía sus caminos con su boda. La que fuera participante de primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha hablado en exclusiva para la revista 'Semana' de cómo comenzó su historia de amor, el lugar en el que coincidieron y las primeras conversaciones en las que ya saltaron las chispas entre ellos.

El encuentro se produjo en una fiesta de gente que tenían en común y la primera conversación que tuvieron fue muy reveladora para la influencer murciana de 35 años que hacía tan solo unos meses que había roto su relación con Gonzalo Montoya en República Dominicana. "Yo me enamoré a primera vista. Lo vi y lo primero que le dije fue, '¿a qué te dedicas?' y cuando me dijo que era veterinario y que no tenía nada que ver con mi mundo me dije 'este es para mí'", ha explicado.

Esta confesión en la que daba lugar al inicio de su relación, la ganadora de 'GH' ha dado un paso más. A escasas horas de contraer matrimonio con Guille Valle, Susana Bicho se ha sincerado sobre lo que le enamoró del veterinario. "Es una persona súper empática, nunca consigo discutir con él. Me ayuda mucho a nivel laboral, me anima y me hace mejor persona". Verles juntos genera interés y la complicidad que derrochan en redes y a nivel laboral. Ser socios en Momo Studio, su agencia de comunicación, en vez de separarles les ha unido más.

Su deseo de seguir creciendo juntos queda materializado en el siguiente proyecto que tienen tras la boda. La pareja se ha comprado una casa a las afueras de Madrid porque el sueño de la murciana es levantarse por las mañanas y escuchar los pájaros en su jardín. Un emocionante proyecto, pero el mayor de todos es el aprendizaje que se lleva de cada cosa que ha hecho junto a Guille Valle.

"Con Guille me siento casada desde hace mucho tiempo. Con él he transformado esa idea que tenía del amor súper romántica. A mi edad, cuando eliges a alguien lo haces para ti, pero también para lo que pueda venir en el futuro. Y otra cosa que me encanta de él es que no le interesa nada salir y figurar", ha explicado de todo lo que le aporta el que será en unas horas su futuro marido.