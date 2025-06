Miguel Salazar Madrid, 13 JUN 2025 - 23:51h.

La vedette responde en '¡De Viernes!' a las últimas reacciones del entorno de Adolfo Suárez a sus memorias

La exsecretaria personal de Adolfo Suárez carga contra Bárbara Rey por difundir "mentiras" en sus memorias: "Es totalmente una calumnia"

La polémica está servida después de que desde el entorno de Adolfo Suárez hayan negado rotundamente las (pocas) afirmaciones que Bárbara Rey hace hacia el expresidente, ya fallecido, en sus memorias recién publicadas.

La vedette detalla que tuvo un encuentro a solas con Suárez en Moncloa y que recibió una propuesta que la dejó petrificada. Así lo hace saber en su libro, aunque la que fue secretaria del primer presidente elegido democráticamente en España, Rosa María Beneit, acusa a Rey de "mentir" porque su visita duró apenas 5 minutos. "Adolfo Suárez era mucho hombre para tan poca mujer", aclara en el programa 'Tardear'.

Ahora, Bárbara Rey ha respondido en '¡De Viernes!' a las afirmaciones que ha hecho Beneit y el sobrino de Suárez, quien carga contra ella por dejar caer que el expresidente "se le insinuó". En el espacio también ha habido ocasión de confesar lo que haría si tuviese a la reina Sofía delante suya o de enfrentarse a Ángela Portero tras hablar sobre los amores del pasado.

"Ha sido un hombre que me ha marcado"

"Sé que ha habido personas que han salido... una señora que dice ser su secretaria. No la he visto en mi vida", asegura. La vedette dice que Suárez fue uno de los hombres que le "marcó" en su vida y que con quien contactó para tener el encuentro en Moncloa fue con Aurelio Delgado, cuñazo y mano derecha del presidnete. "Me han dicho que en aquella época no era su secretaria, es mentira", insiste.

Rosa María Beneit ha detallado además que fue Bárbara Rey quien habría querido tener una relación más personal con Suáre. "'Dígale al presidente que es el número reservado de mi dormitorio'", le habría trasladado la vedette a Beneit según esta. Sobre el episodio, Bárbara Rey dice que en el piso de 80 metros en el que vivía "no podía tener" un teléfono de un dormitorio.

Por último, la entrevistada ha anunciado que tomará medidas legales tras sus últimas declaraciones. "Le voy a poner una querella porque dice que yo fui pidiendo dinero", lanza. "Ha dicho que fui de negro, lo han debido sacar de cuando fui a ver al rey, y que estuve cuatro horas, como si cualquier persona pueda llegar a la Moncloa y te sientas en el vestíbulo", concluye.