Bárbara Rey se molesta con Ángela Portero al preguntarle si daría más datos sobre otros amores si fueran unas memorias póstumas

Bárbara Rey acaba de publicar sus memorias donde relata los detalles que jamás han visto la luz sobre su historia, como por ejemplo su encuentro con Adolfo Suarez. Un encuentro que negó la secretaria del expresidenta, a quien ha respondido en su entrevista en '¡De viernes!', donde también han recopilado en un video algunos de los amores que han pasado por su vida y sobre los cuales ha hablado en el libro.

Sin embargo, Ángela Portero confiesa haber echado en falta alguno de ellos como es el caso de Peret o Manuel Alejandro: "Me refiero, tú hablas de mucha gente. Con los que están vivos, no dices los datos y los que están muertos, sí hablamos con tranquilidad. A excepción de aquellos con los que te hicieron fotos, casi todas propiciadas por ti, compinchada con algún fotógrafo". Unas afirmaciones que a Bárbara Rey no le sientan muy bien, pues responde a la periodista con un 'zasca' que desata finalmente un tenso enfrentamiento: "Sí, yo me compincho mucho. Lo aprendí de tu marido".

El choque entre Bárbara Rey y Ángela Portero

La vedette asegura que le han hecho muchas fotos robadas a ella y a sus hijos: "Yo no he tenido a nadie porque yo no he vendido ninguna exclusiva y eso lo sabe muy bien Chelo García Cortés". Pero Ángela Portero sabe que el colaborador presente, Antonio Montero, sí que le hizo fotografías aunque es un tema que tratarán más adelante en la entrevista.

"Ángela, cariño, no he venido dispuesta a discutir contigo y que me digas cosas que no puedes demostrar y que no son ciertas... Entonces, si sigues en este plan, me limitaré a no contestarte. No me gustaría que fuera así porque tú sabes que yo soy híper amable, pero no me gustaría tener que llegar a ese límite porque quiero que sea una noche de júbilo, de paz y de alegría", advierte Bárbara Rey.

Por eso, la periodista reformula su pregunta y le cuestiona si se hubiese atrevido a dar otros nombres si se tratara de unas memorias póstumas. "Por ejemplo el tuyo", le bromea la entrevistada. Sin embargo, Ángela Portero se percata de que la vedette solo trata de evadir su pregunta: "No estoy aquí para aguantar tonterías".

Bárbara Rey aprovecha este momento para darle un consejo a la periodista: "La mayoría de veces que te pones en esta tesitura, no le gustas a nadie. Y te lo digo porque eres una muy buena profesional". "Vaya, hombre. Qué pena", contesta.

Y es que a la vedette le ha molestado que Ángela Portero afirme que esos dos hombres no son nombrados en el libro porque son personas que están vivas. Sin embargo, "Peret es un hombre que está muerto, podría hablar de él perfectamente. Pero si solo he mantenido una amistad, no ha sido mi amante y no he creído conveniente ponerlo en el libro, no lo pongo", asegura.