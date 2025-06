El incómodo cara a cara entre Carmen Alcayde y la madre de Pelayo Díaz: "Ya querrías la vida de mi hijo"

Carmen Alcayde y Elena Zapico han protagonizado un incómodo cara a cara en el plató de '¡De viernes!': "Mi hijo no es un clasista, a lo mejor lo que le tienes es envidia"

La relación entre Carmen Alcayde y Pelayo Díaz durante su paso por 'Supervivientes' ha estado cargada de altibajos. La colaboradora y el diseñador empezaron la aventura con buen pie pero rápidamente se convirtieron en dos de los grandes enemigos de la edición.

Tanto Carmen como Pelayo pusieron rumbo a Honduras convencidos de que entre ellos iba a existir una buena relación por las veces que habían coincidido en el pasado, sin embargo no tardaron en producirse los primeros enfrentamientos tanto en playa como en palapa.

Ahora Carmen ya está de regreso en España y ha tenido que verse cara a cara con Elena, la madre de Pelayo y su gran defensora en los platós de televisión. Elena en un principio ha puesto en valor el paso de Carmen por el concurso pero rápidamente le ha soltado a la concursante lo que piensa de ella y de su actitud con Pelayo:

"Hoy voy a estar muy suave porque ya no lucho por nada y tampoco me voy a poner super irritada, aunque no creo que debas descalificar tanto a Pelayo. Mi hijo no es clasista, él habla de que viaja a París porque ese es su trabajo, él viaja todo el tiempo, se aloja en buenos hoteles... pero porque es parte de su trabajo. A lo mejor lo que tienes es envidia y te gustaría tener todo lo que tiene él".

Carmen Alcayde, que no pensaba quedarse callada, lanzaba un dardo a Elena explicándole que 'Supervivientes' "no es caza y pesca" y que al reality se va "a hacer tele, no a pescar".