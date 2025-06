Natalia Sette 13 JUN 2025 - 11:32h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a una lipoláser para solucionar uno de sus mayores complejos

Fani Carbajo se retira el ácido hialurónico de sus labios y reacciona a ver el resultado

Fani Carbajo ha decidido dar un paso importante para solucionar uno de los complejos que más tiempo lleva arrastrando. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones' acudió hace algunas semanas a una clínica estética para resolver todas sus dudas y por fin se ha decidido a someterse a una lipoláser para eliminar la grasa localizada de su cuerpo y ha compartido todo el proceso en su último capítulo de ‘A pesar de todo’.

La influencer no tuvo claro hasta hace unos días que intervención se realizaría, si una liposucción o una lipoláser y finalmente se ha decantado por la segunda. “Espero no recibir muchas críticas por esto”, confiesa Fani de camino a la clínica. Aunque siempre se muestra muy segura de sí misma, la influencer reconoce que hay ciertas zonas de su cuerpo que no le gustan. De hecho, no es la primera vez que se hace un retoque estético para mejorar su apariencia . “Los complejos son los complejos”, reconoce.

Según cuenta, el objetivo de esta intervención ha sido quitarse “la grasa localizada de algunas zonas”. Fani deja claro que a pesar de estar comiendo bien y hacer ejercicio, ese tipo de grasa no desaparece por sí sola. Antes de pasar por quirófano, Fani se muestra muy nerviosa por la intervención. “Estoy acojonada”, admite. El doctor encargado del procedimiento le detalla en qué consiste esta técnica y cómo se realiza para que se quede más tranquila.

Fani Carbajo desvela si está conforme con el resultado de la lipoláser

Tras varios días de recuperación, Fani enseña en exclusiva el antes y después de su intervención y se sincera sobre si está contenta con el resultado. “Yo soy muy aprensiva”, reconoce de camino a hacerse los masajes linfáticos. Sin embargo, con el paso de los días, Fani ha comenzado a ver su nueva figura y asegura estar muy satisfecha con el resultado final. Tras vivir esta experiencia, Fani no duda en recomendar la técnica a quienes tengan sus mismos complejos: “Lo recomiendo 100%”, asegura con una gran sonrisa en la cara.

Muy sincera frente a las cámaras, Fani ha explicado en este nuevo capítulo de su canal por qué ha tomado esta decisión y cómo se ha sentido durante la intervención. Además, muestra su gran antes y después y admite que aunque al principio tuvo miedo, está muy contenta. Ahora debe llevar durante un mes entero la faja y hacerse los masajes varias veces para que termine de bajar la inflamación ¡No te pierdas su cambio dándole al play!