Equipo mtmad 13 JUN 2025 - 15:34h.

La familia del exconcursante de 'Gran Hermana' confiesa lo que verdaderamente piensa sobre la diferencia de edad con su novia

Violeta Crespo y Edi Insua se sinceran sobre el difícil momento que atraviesa su relación

Violeta Crespo y Edi Insua, exconcursantes de ‘Gran Hermano’, vuelven una semana más a su canal para abrirse con sus seguidores en un capítulo algo distinto. La influencer, junto a la madre y la hermana del gallego, ha aprovechado la ausencia de su novio para que su familia responda a algunas preguntas. Además de confesar su verdadera opinión sobre influencer , la madre y hermana de Edi se han sincerado sobre la diferencia de edad que hay entre la pareja.

El gallego no ha podido reunirse con su novia en este vídeo debido a la preparación para su primera gala del reality de baile . A pesar de los problemas de agenda, la pareja no defrauda a sus seguidores y regresan al canal con un contenido diferente y especial. La de Toledo se reúne con su suegra y su cuñada para sincerarse como nunca antes. “¿Pensabais que era solo un ‘rollete’ o algo más?”, pregunta directa Violeta. La familia del gallego no ha dudado en responder, incluyendo en la conversación la diferencia de edad de los novios.

La hermana de Edi Insúa no se lo ha pensado dos veces y ha lanzado su respuesta tajante. Por su parte, la suegra de Violeta ha querido matizar sobre la relación de su hijo con la toledana. “La edad lo frenaba”, se sincera al explicar que Edi no buscaba una relación cuando conoció a la influencer. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se llevan nada menos que 11 años y ambas, madre y hermana del gallego, han confesado todo lo que piensan al respecto.

La opinión de la suegra y la cuñada de Violeta sobre su diferencia de edad con Edi

“Tú estás en otra etapa de la vida” declara la madre de Edi hacia su nuera. Violeta, de 23 años y Edi, de 34, no están separados precisamente por una corta edad. La familia del gallego comenta las distintas etapas de la vida en la que se encuentran y dan su opinión sincera sobre si la edad es solo un número. ¡No te pierdas sus declaraciones!

En el último capítulo de ‘#Violedi’, la madre y la hermana del gallego no solo opinan sobre los años que separan a los novios, sino que hablan abiertamente de las otras concursantes de ‘Gran Hermano’ que pensaron que podrían llamar la atención del Edi. Además, desvelan cómo fue ver los momentos más ‘hot’ del gallego con la influencer. ¡Entérate de todo dándole play al video!