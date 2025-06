Ana Carrillo 16 JUN 2025 - 20:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha reencontrado con su hija Alma tras cuatro días separadas y ha hecho una confesión en Instagram

Anabel Pantoja rompe a llorar por las críticas que ha recibido tras la boda de Susana Molina: "Habéis ganado"

Anabel Pantoja ha pasado cuatro días en Madrid para asistir a la boda y a la 'postboda' de su mejor amiga, Susana Molina. Su presencia en estos eventos no ha pasado desapercibida porque fue la exconcursante de 'Supervivientes' la que filtró por error una foto del vestido de la ganadora de 'Gran Hermano 14'. Antes de abandonar la capital, ha concedido unas declaraciones a 'Europa Press' en las que se ha tachado a sí misma de "mala amiga" por este fallo.

No ha querido hacer más declaraciones y se ha mostrado molesta porque la reportera ha seguido preguntándole cosas, ya que prefería dar un paseo sin interrupciones con su novio, David Rodríguez, que viajó desde Córdoba, donde reside en casa de sus padres algunos días a la semana para trabajar en una clínica de fisioterapia, para acompañarla en este evento tan importante para ella.

Tras ese paseo, la prima de Isa Pantoja ha puesto rumbo a Gran Canaria, aunque no ha aclarado si sola o en compañía de su novio, que vive a caballo entre la casa que la influencer adquirió en 2023 en Arguineguín y en el piso de sus padres en Córdoba, su ciudad natal. Lo que sí que ha manifestado son sus ganas de reencontrarse con su hija Alma, que tiene casi siete meses y que no podía asistir a la boda porque Susana Molina pidió a sus invitados que no llevasen ni a niños ni a bebés.

Ha expresado esas ganas de volver a casa compartiendo una foto de su número de vuelo junto a los emojis de la carita emocionada, la casa y el pollito, y lo ha acompañado con la canción 'Volver' de Estrella Morente. Unas horas después, ha compartido una foto de los pies de su hija y ha hecho una confesión a sus dos millones de seguidores en Instagram: "Cuatro días y casi me ahogo".

Con esa frase, la sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado lo difícil que ha sido para ella separarse de su bebé y lo feliz que ha sido con el reencuentro tras haber pasado un fin de semana lleno de altibajos, ya que, pese a que ha podido asistir a la boda de su mejor amiga, ha recibido muchas críticas por su look y su físico, que le hicieron hundirse hasta las lágrimas y pedir empatía.