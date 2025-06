Berto González 16 JUN 2025 - 08:30h.

Nilo Manrique reside en Cuba donde ha comenzado una vida nueva centrado en las artes plásticas mientras se enfrenta a importantes problemas financieros

Nilo Manrique se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2007' después de conquistar a la audiencia sobreviviendo al palafito, ya que fue el primer concurante en habitar en él. El cubano dio el salto a la fama tras su relación sentimental con Isabel Gemio a quien conoció durante un viaje a La Habana a mediados de los noventa. Sin embargo, tras su divorcio y su posterior participación en el reality, Nilo Manrique desapareció de la esfera pública refugiándose en su país natal donde se dedica a las artes plásticas mientras se enfrenta a importantes problemas financieros.

Durante un viaje a La Habana, fue donde Isabel Gemio conoció a Nilo Manrique y saltó la chispa entre ellos. Tan solo un año después, la pareja se dio el "si, quiero' en una ceremonia civil celebrada en San Sebastián de los Reyes en Madrid. La felicidad entre la pareja era plena y al poco tiempo de celebrar su boda, protagonizaron otra gran momento para el papel cuché cuando adoptaron a su primer hijo en Guatemala: su hijo mayor Gustavo, que pronto desarrollaría una enfermedad que ha condicionado su vida conocida como distrofia muscular de Duchenne. En 1999 llegó el hijo biológico de ambos, al que llamaron Diego.

El matrimonio decidió emprender juntos y Nilo Manrique con la ayuda de su esposa, abrió un restaurante de comida cubana en el centro de Madrid en el año 2001, llamado 'La Cuba de Nilo'. Ubicado en el barrio de Chamberí, el local estaba decorado con inspiración caribeña y en su carta ofrecía gastronomía típica de la isla. Al tiempo, el cubano decidió dar un paso más y abrió una sala de fiestas. Ambos negocios terminaron cerrando, sobre todo tras la apertura de este segundo local donde las cuentas no cuadraban y los rumores de infidelidad sobre las relaciones extramatrimoniales de Nilo no dejaban de circular por las redacciones.

De forma definitica, la pareja decidió separarse en 2004 y un año después firmaron su divorcio. A partir de este punto, la pareja protagonizó una batalla mediática en los platós de televisión donde se acusaron de deberse dinero mutuamente. En el marco de estas disputas maritales que trascendieron al ámbito legal, Nilo Manrique acusó a su exesposa de interferir en la relación con sus hijos y de embargarle una nómina de 10.000 euros. Por su parte, Isabel Gemio reclamó judicialmente más de 50.000 euros en concepto de pensiones alimenticias atrasadas.

En 2007, el cubano participó en 'Supervivientes', donde destacó por su capacidad de adaptación y su talento para la supervivencia. Fue el primer concursante en habitar el palafito', que antes era una estructura sobre el agua de solo 12 metros cuadrados, y ganó la edición con el 69% de los votos, obteniendo un premio de 200.000 euros y un vehículo todoterreno. Sin embargo, su situación financiera se deterioró con el tiempo.

En la actualidad, Nilo Manrique reside de forma permanente en Cuba desde el año 2017 y sobrevive al mes con una pensión de 387 euros. Se dedica a las artes plásticas, a la escultura y a la pintura, y siempre que puede vende algunas de sus obras. También, trabaja ocasionalmente como guía turístico de su ciudad.

En 2018, Isabel Gemio dio una entrevista en 'Viva la vida' de Telecinco donde se pronunció ante Toñi Moreno sobre su relación con Nilo, siendo esta la primera vez que hablaba sobre su relación con el cubano tras su divorcio. "Yo siempre he callado, quizás también por eso he podido transmitir la imagen de persona distante, pero nunca jamás hablaré mal del padre de mis hijos", confesó a Toñi Moreno. "Dicho esto, qué no daría yo porque tuviéramos una relación cordial y porque mis hijos pudieran disfrutar de su padre, porque hubiéramos tenido una relación como la que tuvimos incluso mucho tiempo después de estar separados… Pero él eligió otro camino y al final han perdido mis hijos. Y eso me duele".