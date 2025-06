Lorena Romera 17 JUN 2025 - 17:42h.

La exparticipante de 'LIDLT' comparte su diagnóstico médico tras acudir al hospital por un bulto

Claudia Martínez y Mario González hablan del proyecto empresarial que han tenido que posponer

Compartir







Claudia Martínez ha acudido al hospital, preocupada por un bulto. La que se diera a conocer como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para después participar en 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha explicado en su perfil de Instagram desde hace cuánto tiene esta protuberancia, que ahora mismo le impide hacer vida con normalidad. Tras contarlo, ha empezado a recibir una oleada de mensajes que le han hecho preocuparse. "No voy a asustarme", ha dicho autoconvenciéndose.

La influencer catalana, de 29 años, ha reconocido que es un bulto que tiene "desde hace muchos años" y por el que, en su día, ya acudió al médico. En ese momento, le dijeron que tenía que someterse a una intervención, pero se negó. Con el tiempo, este bulto se fue haciendo más pequeño hasta que la joven dejó de notarlo... Hasta ahora.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez y Mario González se van a vivir juntos

La novia de Mario González -que ha sido quien la ha acompañado el médico- reconoce que el bulto ha empezado a adquirir un tamaño que no es normal. Además, le "duele un montón" y está en la mano, por lo que le empieza a resultar complicado según qué cosas cotidianas: "Me cuesta coger cosas o hacer pesas en el gimnasio...", reconoce la de Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez desvela el motivo por el que abandonó sus estudios

Por eso ha creído que lo mejor era acudir al hospital. "Lo tengo desde hace muchos años, pero ahora está muy salido para fuera. Me duele muchísimo. Hace años me dijeron que me tenían que abrir para quitármelo, pero dije que no. He estado así muchos años, pero no me había estado doliendo. Tampoco lo notaba. Ahora, de repente, me duele", se desahoga la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y también exconcursante de 'Supervivientes'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al salir de la consulta, Claudia Martínez ha compartido con sus seguidores -que le han pedido que contase lo que le decían- lo que le han mandado. Si bien todavía no hay un diagnóstico, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado lo que le han dicho en consulta. "Me ha toqueteado y me ha dicho que tengo que hacerme una ecografía en unos días. Os iré contando", ha prometido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha empezado a recibir mensajes que le han preocupado bastante. "Flipando con la cantidad de personas que me habéis dicho que tenéis lo mismo en la mano. Me habéis comentado lo que puede ser y, en principio, no voy a asustarme, pero me haré la prueba igual y, si es necesario, me lo quitaré... porque para que dentro de unos años vuelva a aparecer, pues no", ha zanjado.