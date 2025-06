Silvia Herreros 17 JUN 2025 - 16:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reflexiona sobre sus privilegios tras regresar a España

Makoke habla del problema que tiene tras su paso por Honduras. Después de haber hecho frente a las extremas condiciones del reality durante 95 largos días, la exconcursante de 'Supervivientes' regresa a la civilización.

Su adaptación a la gran ciudad no está siendo tan sencilla como imaginaba. Aunque feliz por haberse reencontrado con los suyos, María José Giaever - verdadero nombre de Makoke -, está teniendo algunos que otros 'problemillas'.

Temas tan básicos como ir a la compra al supermercado se han convertido para la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros en un verdadero problema. La superviviente siente que ha perdido por completo su capacidad de autocontrol y que, después de haber pasado tres meses de penurias, debe tener una buena reserva de provisiones en casa.

El hambre ha hecho que la colaboradora de Telecinco sienta una profunda necesidad de comprar productos sin control ninguno. Tener a su disposición alimentos de manera ilimitada está siendo para ella algo verdaderamente duro. Una realidad de la que no ha dudado en sincerarse con sus seguidores.

"No sabéis lo mal que lo he pasado en el supermercado", dice mientras confiesa que ha comprado cosas completamente innecesarias por pura ansiedad. Acostumbrada a las escasas raciones de comida que ha tenido en los Cayos Cochinos, Makoke no ha podido evitar llenar el carro de la compra con más cosas que nunca.

"Cosa que veía, cosa que he metido en el carro. He comprado lo que en mi vida... Gonzalo me ha dicho que estoy loca", señala la también exconcursante de 'GH VIP'. Tras su paso por el super, Makoke no ha podido evitar pararse a reflexionar sobre la suerte de poder vivir en un país del primer mundo y de tener alimentos 'ilimitados' a su disposición.

"No sabéis qué lujo es poder ir, comprar, meterlo en un carro y llevártelo a tu casa. Placeres tan cotidianos como esos, tener salud y la nevera llena es maravilloso", dice la que en su día fuera azafata del Telecupón.