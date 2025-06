Mariano Rajoy ha llegado a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela junto con su hermano Enrique y su hijo Juan

De "algunas verdades y muchas mentiras", de Sánchez, al "no es cierto, salvo alguna cosa" de Rajoy sobre las cuentas de sus partidos

Con un gran gorro, polo blanco y bermudas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llegado este martes a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela tras recorrer desde el jueves parte del Camino Francés junto a su hermano Enrique y a su hijo Juan. Al entrar ha dicho: "Se lo recomiendo a todo el mundo".

En una calurosa jornada ha alcanzado la meta a paso muy rápido, ha saludado, se ha hecho fotos con quienes se lo han pedido e incluso ha sonreído cuando una peregrina en bicicleta se ha dirigido a él con un "muchos días y buenas gracias".

Rajoy, que ha disfrutado del pulpo en Melide, A Coruña, y de otras exquisiteces en los diferentes tramos, ha comentado, preguntado por los periodistas acerca de la parte culinaria, que son comidas que lógicamente él ya había probado "otras veces" y que la experiencia es "fantástica" siempre.

Las palabras de Mariano Rajoy sobre Galicia

"En Galicia comemos muy bien", ha resumido, de modo que ha animado a todos a disfrutar de los platos de su comunidad y ha hecho hincapié además en su recomendación de atreverse con esta histórica ruta de peregrinación, que ha aconsejado "a políticos y no políticos, a todo el mundo que tenga un poco de tiempo y ganas".

Eso sí, "que antes se preparen un poco", ha advertido Rajoy, que en esta aventura ha demostrado tener buena forma física. No ha desconectado de la actualidad política, "pero no voy a entrar en detalles", ha contestado al ser consultado al respecto. Ya antes de llegar a la capital gallega había avisado de que no iba a pronunciarse sobre asuntos políticos al ser interpelado por el ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la situación en la que queda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo al Apóstol no le voy a hablar de esos asuntos por los que usted se interesa ni esas personas a las que usted ha nombrado. No se lo merecen", ha sido su respuesta a un reportero. En 2014 Rajoy ya se había convertido en peregrino al compartir una etapa, aquella también a buen ritmo, con la entonces canciller alemana Angela Merkel.