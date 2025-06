Lorena Romera 17 JUN 2025 - 15:15h.

El desgarrador testimonio de la exconcursante de 'Supervivientes' tras el terremoto de Perú de magnitud 6.1

Las imágenes de la ganadora de 'GH VIP' en pleno seísmo en Lima

Miriam Saavedra ha vivido en primera persona el terremoto de magnitud 6.1 en la escala de Richter que ha dejado en Perú un fallecido y varios heridos. La que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre cómo lo ha vivido a través de su perfil oficial de Instagram. Un desgarrador testimonio donde ha reconocido que "sentía que se moría".

La que fuera pareja de Carlos Lozano se encontraba en casa de su madre cuando ocurría el terremoto, de magnitud 6.1 que sacudía ayer la capital de Perú y Callao, la vecina provincia portuaria, tal y como han informado desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El reporte que han emitido desde a red social X apunta a un fallecido y hasta cinco heridos, atendidos en diferentes hospitales de la capital peruana. Además, tal y como ha informado la propia Miriam Saavedra desde la zona cero, también se han reportado derrumbes y daños en la vía pública.

Pero esta catástrofe le ha hecho a la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' sentirse mucho más agradecida de la casa que tiene allí en Lima. "Definitivamente, no me equivoqué al comprar el piso de mi madre en un edificio antisísmico. No se ha rajado absolutamente nada. Todo está intacto. Qué importante es verificar una buena obra", ha celebrado la influencer a través de Instagram, donde ha comentado entre risas que "si hay guerra en Europa" podrían refugiarse allí.

Pero, fuera de bromas, la peruana reconoce que el seísmo "fue un gran susto". Tanto, que llegó a temer por su vida. "Realmente sentí que me moría, pero la vida continúa", ha señalado la creadora de contenido. "Yo estaba completamente desnuda, como siempre estoy en casa, me puse una chaqueta y una toalla y bajé corriendo por las escaleras", cuenta en redes.

Aunque ese "corriendo" fue como buenamente pudo, ya que todavía se está recuperando de las secuelas de su atropello, que le ha dejado con cinco fracturas en la pelvis. "Dentro de todo, somos afortunados, pero ha sido realmente de película. Sentía que la tierra me tragaba... Le pedía a mi padre amado que nos protegiera", relata Miriam Saavedra a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo ha vivido ella este terremoto de 6.1 en la escala de Richter.