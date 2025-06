Miriam Saavedra comparte la reacción de su novio al saber que no mantendrán relaciones sexuales en un año

Ana Carrillo 04 JUN 2025 - 09:30h.

Miriam Saavedra ha anunciado que tiene que estar un año sin mantener relaciones sexuales por recomendación médica

La ganadora de 'GH VIP' y exparticipante de 'Supervivientes' ha mostrado la reacción de su novio al conocer la noticia

Hace poco más de un mes que a Miriam Saavedra la atropelló una furgoneta en el centro de Madrid, provocándole cinco fracturas en la pelvis y dejándola en silla de ruedas durante tres semanas. Desde hace unos días, la ganadora de 'GH VIP' puede caminar de nuevo, pero su ginecóloga le ha pedido que se abstenga de mantener relaciones sexuales con su novio durante un año.

Así lo ha comunicado la exparticipante de 'Supervivientes' en sus redes sociales, con un vídeo que se ha hecho viral porque ha asegurado en el mismo que considera que va a "volver a ser virgen" al pasar doce meses sin mantener relaciones íntimas. "Es algo que a mí me ha sorprendido pero no sé si es algo que le pueda sorprender para mal a mi pareja, de momento no se lo he comunicado", confesaba antes de decírselo a su pareja, un joven alemán con el que lleva dos años saliendo.

Tras recibir críticas por haberlo contado antes en redes sociales que a su novio, la 'princesa inca' se ha decidido a contárselo y ha compartido el vídeo en sus stories, aunque no ha mostrado su cara en ningún momento porque quiere mantener al máximo su privacidad. "Cariño, la ginecóloga me ha dicho que no puedo mantener relaciones, intimidad, en un año, ¿qué harías? ¿Qué solución?", ha sido la forma en la que se lo ha comunicado.

"Si es importante para tu salud y tenemos intimidad te mueres pues no tenemos intimidad por un año, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que yo diga?", le dice su novio; una respuesta ante la que la influencer se muestra sorprendida y le repregunta si no le resulta chocante esa decisión que ha tomado por recomendación médica para terminar de recuperarse de las cinco fracturas de cadera que le provocó el accidente que sufrió hace poco más de un mes.

Su novio, que es representante de deportistas y que tiene una empresa por la que trabaja varios meses al año en Múnich y otros tantos en Nueva York, le ha respondido entonces que pueden consultar con otra ginecóloga para buscar una segunda opinión.