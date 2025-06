Silvia Herreros 17 JUN 2025 - 12:04h.

Oriana Marzoli, entre lágrimas, comunica una dolorosa noticia. Destrozada, la exconcursante de realities como 'Supervivientes' o 'GH VIP' habla del duro golpe que ha recibido por un tema relacionado con la salud del que para ella es como un hijo, su perro Cocco, que ha sido diagnosticado con una enfermedad potencialmente mortal e inoperable.

La que también fuera extronista y pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' necesita "un milagro". Es consciente del mal pronóstico que existe, aunque la fe y la esperanza le impiden tirar la toalla.

"Quisiera que fueras eterno. Daría mi vida entera, todo, absolutamente todo lo que tengo por tenerte siempre a mi lado". Pido a Dios que me dé fuerzas para afrontar de la mejor manera este momento tan duro para mí… rezo todos los días para que puedas mejorarte", ha escrito a través de las redes, donde tras varios días desaparecida, ha anunciado que 'su hijo' tiene "un tumor en el cerebro".

Cocco, un perro de la raza bulldog francés que lleva años al lado de Oriana Marzoli, "tuvo varios ataques epilépticos" este fin de semana. Asustada, la venezolana lo llevó rápidamente a "urgencias", en donde "le hicieron un TAC". El diagnóstico que ha recibido tras esta prueba ha sido demoledor para ella.

Os juro que me estoy muriendo, no he parado de llorar

Fue entonces cuando descubrieron que tenía "un tumor en el cerebro", que además, es inoperable debido a su ubicación, naturaleza y al riesgo que la propia cirugía supone para la vida del can.

La protagonista de Inside Oriana, la docuserie de la influencer que puedes ver a través de Mitele, sufre por su pequeño y teme lo peor. Aun así, continúa teniendo un halo de "esperanza" y confía en que Cocco sea "candidato a una posible radioterapia o algún medicamento que le ayude a disminuir el tamaño del tumor".

Este es responsable no solo de las epilepsias que sufre el animal; sino también de otros síntomas, como la "desorientación" y "debilidad" que Cocco muestra de un tiempo a esta parte.

En estos momentos el perro "sigue hospitalizado porque no está comiendo y hay riesgo de más ataques epilépticos". Con el corazón en un puño, Oriana se ha sincerado y ha hablado del mal momento que atraviesa. Asimismo, ha pedido a sus seguidores que "por favor" recen con ella "si sois creyentes" para que se produzca ese "milagro" que tanto espera.

A los ateos y agnósticos también ha querido dirigirse con la esperanza de que la "energía positiva" que le manden sirva para que su perro salga adelante y sobreviva a esta enfermedad.

"Os juro que me estoy muriendo. No he parado de llorar. Me levanto a las 3.57, a las 6.00 con pesadillas y miedo. Pero tenemos que ser positivos, como me ha dicho mi veterinario. Debo visitar a Cocco con buena energía porque él la percibe. Solo os pido eso, que oréis conmigo", ha dicho a sus seguidores tras recibir esta dolorosa noticia.