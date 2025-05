Patricia Fernández 21 MAY 2025 - 01:35h.

Patricia Montero se convierte en la cómplice del especial reencuentro de Borja y Ana en Honduras

Ana López viaja a Honduras para visitar a Borja y alucina con su primer viaje en helicóptero

Borja González iba a vivir una noche llena de emociones, después de ser el primer salvado en su primera nominación, no sabía que algo muy especial le esperaba y, es que su pareja Ana estaba en Honduras para darle una bonita sorpresa.

Laura Madrueño le proponía un reto para poner a prueba "su capacidad física" haciéndole creer que iba a tener una recompensa en el que iba a poder ver unas imágenes de su hijo, a consecuencia de que este ha repetido en varias ocasiones que en Honduras "se le olvida su cara", algo de por lo que este se emocionaba: "Me encantaría, hago lo que sea".

Borja se rompe al ver imágenes de su hijo

El superviviente se lanzaba al mar y lo daba todo en este durísimo reto, el que conseguía las tres llaves que le llevaban a estas imágenes, pero se subía a la barca en busca de su recompensa sin saber lo que le esperaba.

Este llegaba a la caja en la que pensaba que estaban las imágenes de su hijo, pero se quedaba de piedra al ver que no había nada, momento en el que Patricia Montero, mujer de Álex Adróver, cómplice en esta sorpresa, salía para encontrarse con Borja, a la que se abrazaba emocionado de poder conocerla.

"Ella no podía venir, pero le hacía mucha ilusión que te trajese eso", le decía Patricia haciéndole creer que Ana le había mandado eso para él. Y el concursante, sin parar de llorar, reaccionaba al ver las imágenes de su hijo: "¿Cómo ha podido crecer tanto? Madre mía, es guapísimo. Es el mejor regalo que me podíais dar".

El emocionante reencuentro de Ana y Borja en Honduras

En esta sorpresa también había una foto vacía, lo que Carlos Sobera le explicaba: "Esta foto todavía está por hacer". Y era el momento en el que Ana Solma aprecía para sorprenderle: "¿De verdad pensabas que no iba a venir?" Y este se lanzaba a sus abrazos y ambos caían a la arena, entre besos y abrazos.

"Lo estoy llevando todo muy bien", le decía ella para dejarle tranquilo y Borja le hacía una petición a Carlos Sobera: "¿No se puede quedar aquí lo que queda? No sé si voy a dejar que os la llevéis". Mientras este le confesaba que "lo ha pasado mal y muy preocupado" en su primer mes al estar separado de ellos y ella le daba ánimos para lo que queda: "Ahora te estoy viendo muy bien, lo estás haciendo genial".

Además, Borja y Ana tenían un tiempo de estar a solas para hablar, mientras él disfrutaba el momento al comerse unos macarrones: "Después del día que nació mi hijo, es el mejor de mi vida. No esperaba que viniese". Y Carlos Sobera les preguntaba por el bache que atravesaron como pareja antes de que él viajase a Honduras.

"Son problemas como que en las discusiones no me deja hablar, yo estoy demasiado con el móvil, no le doy tiempo de calidad y me he dado cuenta aquí que tiene razón en todo lo que decía, me he dado cuenta de todo lo malo que tenía que mejorar", explicaba Borja sobre esto.