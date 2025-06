Natalia Sette 18 JUN 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela qué situaciones no quiere perdonar ni ahora ni nunca

Lucía Sánchez confiesa que tiene una cuenta pendiente con Marina García

Compartir







Lucía Sánchez vuelve a su canal con un vídeo muy importante para ella. Después de anunciar la compra de su segunda vivienda, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre lo que ha significado el perdón para ella a lo largo de su vida. ¿Se ha perdonado a ella misma por sus errores? ¿Volvería a perdonar una infidelidad? Entre muchas cosas, habla claro sobre lo que no piensa perdonar nunca.

Tras mostrarse vulnerable y romperse al hablar de la ayuda de sus padres con su hija, Lucía Sánchez comienza el video reflexionando sobre el perdón y el olvido. “El perdón me ha perseguido bastante”, asegura la influencer. Tiene claro que aunque perdonar es importante, no siempre tiene que ir de la mano con olvidar aquello que se haya hecho mal. Este pensamiento lo tiene tras muchos años de terapia, aprendizaje y sanación. “He sanado mucho y no he perdonado”, admite siendo honesta con sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez comparte todos los detalles sobre la reacción de su hija Mía a la nueva casa

La ganadora de ‘GH DÚO’ se sincera sobre qué cosas no ha perdonado ni perdonaría jamás. Desde que nació su hija Mía, algo cambió dentro de ella y comenzó a poner límites con personas que le habían hecho daño a ella o a la pequeña. “Hasta que no nació mi hija no empecé a poner límites”, explica. Su hija es lo más importante para ella y todo lo que le afecte o le haga daño lo quiere lejos. “Nunca perdonaré las cosas que le hacen a mi hija”, admite recordando aquellas situaciones que no piensa tolerar.

Lucía Sánchez se sincera sobre la herida más difícil de perdonar de su vida

Lucía Sánchez se abre en canal para hablar sobre un tema muy importante para ella desde que su vida se ha vuelto pública. La influencer asegura que se le ha exigido mucho que perdone a todo aquel que le ha hecho daño y muchas veces no se ha visto capaz. Sobre todo a aquellas personas que la han herido profundamente. Hablando de la situación que más le ha afectado profundamente, Lucía lo tiene claro: “No la he perdonado”.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez anuncia que va a volver a ser madre por inseminación artificial

Hay ciertas cosas que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no entiende por qué se las han hecho. “Nunca obtuve una respuesta”, admite recordando ese difícil momento. Es por cosas como esta que ha aprendido a que puede sanar con ella misma sin necesidad de perdonar a todo el mundo. Lucía habla abiertamente sobre las personas de las que le gustaría recibir un perdón y a quién cree ella que le debe una disculpa ¡No te pierdas sus declaraciones!